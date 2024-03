Nowy tablet Lenovo otrzyma przyjemny ekran. Co jeszcze zaoferuje?

Wciąż jesteśmy pod wrażeniem laptopa z przezroczystym ekranem, który Lenovo zaprezentowało podczas MWC 2024 w Barcelonie. O ile jednak jest on pieśnią przyszłości, o tyle tablet, o istnieniu którego właśnie się dowiedzieliśmy, niedługo trafi na rynek. I wiemy już, co zaoferuje. Zapowiada się bardzo przyjemnie.

Tablet Lenovo Tab P12 Matte Display ma wyróżniać nietypowy ekran

Po poznaniu nazwy urządzenia część z Was z pewnością wie, czego się spodziewać po tym modelu. Otóż zostanie on wyposażony w wyświetlacz LCD imitujący papier, który będzie przypominać ekrany w czytnikach e-booków. Nie jest to jednak nowością, gdyż podobne rozwiązania zastosowali w swoich tabletach na przykład Huawei i TCL (zob. recenzja TCL NXTPAPER 10s na Tabletowo.pl).

Wyświetlacz w Tab P12 Matte Display cechować się ma przekątną 12,7 cala i rozdzielczością 2944×1840 pikseli (273 ppi; proporcje 16:10) oraz współczynnikiem kontrastu 1500:1. Do tego zapewni wsparcie dla 1,07 mld kolorów (8-bit + 2-bit) i obsługi rysikiem Lenovo Tab Pen Plus. Obraz na nim będzie zaś odświeżany z częstotliwością 60 Hz.

źródło: Windows Report

We wnętrzu urządzenia znajdą się procesor MediaTek Dimensity 7050 wraz z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci, a także slot na kartę microSD do 1 TB i akumulator o pojemności 10200 mAh, który ma zapewnić do 9 godzin oglądania wideo lub przeglądania sieci oraz obsługiwać ładowanie przewodowe o mocy 30 W (przez port USB-C; USB 2.0).

Tab P12 Matte Display zaoferuje również 13 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym na przodzie i 8 Mpix z f/2.2 na tyle oraz poczwórne głośniki stereo JBL z dźwiękiem JBL i Dolby Atmos, dwa mikrofony, czytnik linii papilarnych, Bluetooth 5.1, WiFi 6, GPS i Glonass. Całość będzie miała wymiary 293,37×790,76×6,9 mm (lub 8,42 mm z uwzględnieniem wystającej wyspy na plecach) i ważyła ~615 gramów.

Ponadto wiemy, że na pokładzie Tab P12 Matte Display fabrycznie zostanie zainstalowany system operacyjny Android 13 z nakładką ZUI 15 i urządzenie ma otrzymać aktualizację do Androida 14 i Androida 15. Do tego producent zapewni mu aktualizacje zabezpieczeń przez 4 lata, do 2027 roku.

Kiedy premiera?

Choć poznaliśmy już szczegółową specyfikację Lenovo Tab P12 Matte Display, to tajemnicą wciąż pozostają cena i data premiery tego urządzenia. Skoro jednak do sieci wyciekły przytoczone powyżej informacje, to można spodziewać się rychłego debiutu na rynku tego tabletu.