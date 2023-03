Nowy tablet HUAWEI ma miękki ekran przypominający papier i wygląda super wygodnie

HUAWEI jako jeden z nielicznych producentów regularnie wprowadza na rynek nowe tablety. Dziś do oferty producenta dołączył MatePad 11 2023, który będzie dostępny w dwóch wersjach – jedna zaoferuje swoim właścicielom „miękki ekran przypominający papier”.

Specyfikacja tabletu HUAWEI MatePad 11 2023

Ekran to niewątpliwie element, który najbardziej zwraca uwagę w tym urządzeniu. Producent przygotował dwie wersje MatePad 11 – obie mają wyświetlacz o przekątnej 11 cali i rozdzielczości 2560×1600 pikseli (275 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz, zapewnia wsparcie dla przestrzeni kolorów DCI-P3 i zajmuje 86% powierzchni panelu przedniego. Różnią się one jednak wykończeniem.

MatePad 11 2023 (źródło: HUAWEI)

Pierwsza z wersji tego modelu ma „standardowy” ekran TFT LCD (IPS), z jakim miał do czynienia każdy użytkownik smartfona. Druga oferuje natomiast miękki wyświetlacz przypominający papier, który wygląda super wygodnie, ponieważ nie odbija on światła. Podobną technologię stosuje w swoich tabletach TLC.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ wspiera ona również obsługę rysikiem HUAWEI M-Pencil 2. generacji – według producenta podczas korzystania z niego użytkownik będzie miał wrażenie, jakby pisał po prawdziwym papierze, gdyż „miękki ekran” ma unikalne mikrowibracje podczas pisania i uczucie tłumienia przypominające papier, a do tego wydaje charakterystyczny dźwięk.

Wariant ze „standardowym” wyświetlaczem wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z Adreno 650 GPU, natomiast wersję z „miękkim ekranem” w mobilną platformę Qualcomm Snapdragon 870 3,2 GHz z Adreno 650 GPU. W zależności od modelu, pamięci RAM jest 6 lub 8 GB. Pamięć wbudowana ma zaś pojemność 128/256 GB, a całość zasili akumulator o pojemności 7250 mAh, który ma wystarczyć na ~12 godzin odtwarzania wideo offline i obsługuje ładowanie o mocy 22,5 W (10 V/2,25 A).

Ponadto na pokładzie MatePad 11 2023 znalazły się m.in. WiFi 6 (nie ma wersji ze wsparciem dla łączności komórkowej), Bluetooth 5.1, dwa mikrofony, cztery głośniki i port USB-C (USB 2.0) z obsługą USB OTG (w tym ładowania zwrotnego o mocy do 5 W). Urządzenie ma wymiary 253,7×165,3×7,2 mm, waży 480 gramów i pracuje na systemie HarmonyOS 3.1 z udogodnieniami, stworzonymi z myślą o tabletach.

Cena, przedsprzedaż, dostępność

Wersja z „miękkim ekranem”:

8/128 GB WiFi – 2699 juanów (równowartość ~ złotych),

8/256 GB WiFi – 2999 juanów (~ złotych),

Model ze „zwykłym” ekranem LCD:

6/128 GB WiFi – 2299 juanów (~ złotych),

8/128 GB WiFi – 2499 juanów (~ złotych).

MatePad 11 2023 (źródło: HUAWEI)

Przedsprzedaż MatePad 11 2023 rozpocznie się w Chinach 30 marca 2023 roku. Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tego tabletu poza ojczyzną producenta.