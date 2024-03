TAKI smartfon w TAKIEJ cenie?! Nie do wiary, ale to prawda!

Promocje kuszą klientów na każdym kroku, ale nie wszystkie tak samo skutecznie. Motorola ogłosiła, że obniżyła ceny aż 16 modeli smartfonów i jeden z nich można obecnie kupić w cenie, w którą aż trudno uwierzyć.

Promocja na ten smartfon to prawdziwy sztos

Nie będę dłużej trzymał Was w niepewności – od razu przejdę do rzeczy. Albo może nie… Dobra, koniec tych żartów, nie chcę marnować Waszego cennego czasu. Smartfonem, o którym mowa, jest Motorola razr 40. W ramach marcowej promocji producenta możecie kupić ją za – uwaga – 2999 złotych! Aż trudno uwierzyć, że składany smartfon może tyle kosztować.

Motorola razr 40 (fot. Jakub Kordasiński / Tabletowo.pl)

To jednak przyszłość, na którą czekaliśmy – w końcu nadeszły czasy, gdy za składany smartfon nie trzeba płacić kroci. Motorola razr 40 już na start była relatywnie tania, bo kosztowała 3999 złotych, ale teraz można ją kupić za mniej niż 3000 złotych. To oferta, która bardzo kusi.

Składana Motorola razr 40 jest dostępna za 2999 złotych m.in. w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, neo24.pl, electro.pl, avans.pl, oleole.pl, Komputronik i x-kom, aczkolwiek nie we wszystkich znajdziecie wszystkie kolory, w jakich występuje.

Jeśli jednak Motorola razr 40 nie jest wystarczająco dobra dla Was, to równocześnie Motorola obniżyła cenę modelu razr 40 ultra – od dziś możecie go kupić za 3999 złotych m.in. w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, neo24.pl, electro.pl, avans.pl, Komputronik i x-kom.

Pozostałe smartfony marki Motorola w promocji

Marcowa promocja producenta obejmuje jednak 16 modeli. Pozostałe to:

W niektórych przypadkach ceny są takie same jak najniższa cena z ostatnich 30 dni, ale w kilku jest ona niższa. Niniejsza promocja potrwa do 31 marca 2024 roku (lub do wyczerpania zapasów).

