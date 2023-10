Apple oficjalnie wprowadza na rynek Apple Pencil z USB-C. Jaka cena?

Nie można powiedzieć, żeby firma z Cupertino nas zaskoczyła, gdyż wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na rychłą premierę nowego rysika. Dziś do oferty giganta z Cupertino dołączył nowy Apple Pencil z USB-C. Ile kosztuje?

Oto nowy Apple Pencil z USB-C

Apple wprost mówi, że jest to przystępny cenowo rysik i potwierdza to fakt, że nie oferuje on tak szerokiej gamy funkcji jak Pencil 2. generacji, ale jednocześnie potrafi więcej niż Pencil 1. generacji, choć mimo to nie pod każdym względem jest od niego lepszy – na przykład nowy stylus nie jest w stanie wykryć siły nacisku jak Pencil 1. i 2. generacji.

źródło: Apple

Producent deklaruje, że jest on tak samo precyzyjny i zapewnia podobnie niskie opóźnienie reakcji jak Pencil 2. i 1. generacji, a także identycznie wykrywa on pochylenie, dzięki czemu można na przykład cieniować podczas rysowania. Jednocześnie, tak samo jak Pencil 2. generacji, można go przypiąć magnetycznie do obudowy tabletów iPad (wówczas przechodzi w tryb uśpienia w celu oszczędzania energii). Wspiera on również gesty powietrzne na iPadach Pro.

Nowy Apple Pencil nie obsługuje natomiast ładowania indukcyjnego – ładuje się go poprzez port USB-C, a także nie wspiera bezprzewodowego parowania. Ponadto nie zapewnia obsługi podwójnego dotknięcia w celu zmiany narzędzia i nie można na nim nic wygrawerować za darmo. Wszystkie ww. funkcje aktualnie ma wyłączenie Pencil 2. generacji.

Nowy rysik jest kompatybilny ze wszystkimi iPadami ze złączem USB-C:

iPad Pro 12,9″ 6., 5., 4. i 3. generacji,

iPad Pro 11″ 4., 3., 2. i 1. generacji,

iPad Air 5. i 4. generacji,

iPad 10. generacji,

iPad mini 6. generacji.

Ile kosztuje nowy Apple Pencil z USB-C?

Nowy rysik giganta z Cupertino został już umieszczony na stronie producenta, gdzie widnieje przy nim cena 429 złotych wraz z informacją, że będzie dostępny „na początku listopada”. Dla porównania, w oficjalnym sklepie internetowym firmy Pencil 1. generacji kosztuje 579 złotych, a Pencil 2. generacji 699 złotych. Najnowszy rysik jest zatem aktualnie najtańszym stylusem w ofercie marki z nadgryzionym jabłkiem w logo.