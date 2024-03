Promocja: smartwatche Huawei w najniższych cenach w historii

Smartwatche Huawei cieszą się ogromną popularnością wśród klientów w Polsce. Teraz z pewnością kolejni zdecydują się na ich zakup, ponieważ producent obniżył ceny dwóch modeli do historycznie najniższego poziomu. Promocja jednak nie potrwa długo.

Weekendowa promocja na smartwatche Huawei

Chiński producent nie musi martwić się o popularność swoich wearables w Polsce, ponieważ smartwache i smart opaski Huawei sprzedają się w kraju nad Wisłą rewelacyjnie. Mimo to polski oddział cały czas przygotowuje kolejne promocje na swoje urządzenia, aby zachęcić następne osoby do zakupu.

Weekendowa promocja z pewnością skutecznie to zrobi, ponieważ ceny dwóch zegarków zostały obniżone do historycznie najniższego poziomu. Mówiąc prościej – nigdy wcześniej nie dało się ich kupić w tak niskich cenach. O których modelach mowa?

Od dziś do 3 marca 2024 roku, czyli najbliższej niedzieli, kupicie Watch GT 3 Pro 46 mm Sport z czarnym fluoroelastomerowym paskiem oraz Watch GT 3 Pro 46 mm Classic z szarym skórzanym paskiem za 1149 złotych w sklepie huawei.pl. Jednocześnie producent obniżył ceny kilku innych modeli, aczkolwiek w ich przypadku obniżona cena jest taka sama jak najniższa cena z ostatnich 30 dni, zatem to już kolejna promocja na te modele.

Nie oznacza to jednak, że nie warto się nimi zainteresować, bo skoro da się je ponownie kupić taniej, to dlaczego by nie skorzystać z takiej okazji? Również do 3 marca 2024 roku, do godziny 23:59, można kupić w oficjalnym sklepie internetowym producenta następujące modele:

Wciąż Wam mało?

Wymienione powyżej oferty to tylko część promocji, jakie są obecnie dostępne na huawei.pl. Do 17 marca 2024 roku obchodzi on bowiem swoje 5. urodziny, z okazji których producent obniżył ceny wielu innych urządzeń ze swojej oferty. Jeśli mieliście któryś sprzęt tej marki na oku, warto sprawdzić, czy da się go teraz kupić taniej.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!