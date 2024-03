UPDF to najlepszy edytor PDF, z którego warto korzystać

Artykuł sponsorowany

Czym jest UPDF? Czy warto płacić za edytor PDF na Windowsa, Maca oraz dodatki AI? W poniższym artykule dokładnie przyjrzymy się temu, jak wygląda korzystanie z tego programu do edycji tego formatu dokumentów, jakie ma plusy oraz minusy i czy jest sens z niego korzystać.

UPDF to kompleksowe rozwiązanie, które jest dostępne zarówno na platformie Windows, jak i Android, macOS, iOS oraz iPadOS, a do tego ma szereg integracji z AI, co teoretycznie pozwala na jeszcze większą funkcjonalność oraz oszczędność czasu.

Czy tak jest w rzeczywistości?

Co można zrobić w UPDF?

UPDF ma szerokie zastosowanie i do podstawowej edycji w 100 procentach wystarczy darmowa wersja. Jeżeli jednak chcesz skorzystać z bardziej zaawansowanych funkcji, powinieneś rozważyć opcję premium. Edytor PDF dla komputerów MAC, Windows i urządzeń mobilnych ma wbudowaną możliwość edycji całej zawartości, w tym:

tekstów,

obrazów,

linków,

przesuwania tła.

Co więcej, korzystając z UPDF możesz podpisywać PDF-y, skanować dokumenty do tego formatu, a także zmieniać rozmieszczenie i wygląd elementów. Warto również zaznaczyć, że oprócz takich standardowych zmian, w plikach można zostawiać także notatki w formie sticky notes, które są przyklejane do konkretnych miejsc. To bardzo przydatna funkcja, o czym zdążyłem się przekonać m.in. podczas pisania pracy magisterskiej…

UPDF pozwala na tworzenie dynamicznych formularzy, gromadzenia danych, a także ma funkcje AI:

podsumowanie całego dokumentu,

napisanie dodatkowych informacji,

przetłumaczenie dokumentu.

W UPDF dostępny jest również podpis cyfrowy, ochrona dokumentów, redagowanie ich, a także kompresowanie plików. Wreszcie nie trzeba będzie korzystać ze stron kompresujących PDF-y umieszczonych w internecie. Przepuszczanie poufnych dokumentów przez niekontrolowaną chmurę nie jest najlepszym pomysłem i przedstawiany przeze mnie program jest zdecydowanie o wiele lepszym wyborem.

Aktualnie możesz zaoszczędzić 67% kupując UPDF Pro z UPDF AI . Zapłać – zamiast 208,99 dolarów (prawie 840 złotych) – 72,99 dolarów (ok. 293 złote).

Screen z edytora UPDF (źródło: tabletowo.pl)

Jaki jest najlepszy edytor PDF?

Na rynku dostępnych jest wiele różnych edytorów PDF. Najpopularniejsze rozwiązania to Adobe Acrobat, Foxit oraz PDF Expert. Pierwsze z nich w wersji premium jest dostępne m.in. w pakiecie Creative Cloud, który kosztuje około 69 euro miesięcznie (prawie 300 złotych). Oprócz wysokiej ceny dla niektórych użytkowników kwestią trudną do przeskoczenia niewątpliwie może być również wysoki próg wejścia, jaki jest niezbędny do tego, aby korzystać z wszystkich funkcji tego programu.

Foxit z kolei kosztuje prawie 600 złotych rocznie, a licencję należy kupić osobno na Windowsa i Maca (można przetestować za darmo). Wbudowanych jest wiele funkcji, z których użytkownicy mogą korzystać, ale należy pamiętać, że w ogólnym rozrachunku nie jest to aż tak wygodne rozwiązanie jak UPDF, który pozwala na wygodne korzystanie z oprogramowania na różnych systemach.

Z kolei ostatni z tych programów jest skierowany jedynie do użytkowników Mac, iOS i iPadOS. Dostępna jest darmowa wersja próbna, a plan roczny można kupić za 399,99 złotych, jednak – tak samo jak Foxit – to rozwiązanie ma dość sporą wadę: nie można swobodnie z niego korzystać na różnych systemach. Patrząc więc całościowo na plusy oraz minusy każdego z rozwiązań, trudno nie odnieść wrażenia, że UPDF jest jednym z ciekawszych rozwiązań na rynku, bo… uniwersalnym. Pozwala na wygodną edycję tekstu oraz innych elementów, a do tego można z tego programu swobodnie korzystać na różnych platformach.

Tak wyglądają notatki w UPDF (źródło: tabletowo.pl)

UPDF ma przewagę nad innymi

W dotychczasowej karierze zawodowej, a także do załatwienia różnych spraw na uczelni, wiele razy musiałem edytować pliki PDF. Niestety, nie jest to tak proste, jak chociażby zmiana kilku zdań w Wordzie przesłanym przez inną osobę, ponieważ trzeba mieć do tego dedykowany program. Tutaj rozpoczyna się szereg bolączek: najlepsze oprogramowania do edycji PDF są płatne, inne mają wersje darmowe, ale te działają w kratkę, a zaś pozostałe są niesamowicie toporne w użyciu.

Tutaj przechodzimy do sedna, ponieważ UPDF nie dość, że łączy szereg najważniejszych funkcji, to jeszcze jest relatywnie tani. Roczny pakiet normalnie kosztuje 32,99 dolarów (około 135 złotych). W ramach tego mamy dostęp do funkcji oferowanych przez program, a także 10 GB miejsca w chmurze. Do tego jest to oprogramowanie proste w użyciu, ma przyjemny interfejs i działa bez większych zarzutów.

Aplikacja mobilna UPDF (źródło: tabletowo.pl)

Jeżeli potrzebujesz jedynie podstawowych funkcji, jak edycja elementów, formularze lub adnotacje, ale darmowe alternatywy Ci tego nie zapewniają, to prawdopodobnie o lepszy produkt pod kątem cena/jakość będzie Ci bardzo trudno.

Adobe Acrobat vs. UPDF to prawdopodobnie będzie wybór, przed którym stanie większość z Was. Oba rozwiązania mają swoje plusy oraz minusy. Pakiet Adobe jest droższy, ale daje dostęp do ponad 20 aplikacji, w tym m.in. do Photoshopa, After Effects czy też Premiere Pro. Można też oczywiście wykupić sam Acrobat Pro, którego koszt to 24,59 euro miesięcznie (około 106 złotych). Acrobat działa świetnie i jest niesamowitym programem-kombajnem, ale ma też często błędy techniczne, zawiesza się, bądź nie chce edytować danych elementów.

W przypadku głównej konkurencji Adobe Acrobat, UPDF, możesz korzystać ze znacznie tańszego i lżejszego oprogramowania – te również ma drobne błędy, ale nie są one aż tak rażące, a moje ogólne odczucia z korzystania z tego oprogramowania są znacznie lepsze.

Pobierz UPDF Pro z dodatkiem AI z ekskluzywną zniżką i zaoszczędź aż 61% (przy skorzystaniu ze zniżki kwota do zapłaty to 42,99 dolarów, czyli około 172 złote).

Warto również podkreślić, że UPDF wyróżnia się naprawdę przejrzystym oraz intuicyjnym interfejsem. Wysoka estetyka i rozmieszczenie elementów do edycji pliku PDF sprawia, że nawet osoby, które wcześniej nie korzystały z tego typu programów, powinny sobie poradzić bez problemu z jego obsługa.

W obecnych czasach bardzo ważne jest również cyberbezpieczeństwo, a to oprogramowanie pozwala na szyfrowanie dokumentów, żeby móc je bezpiecznie przesłać. Do tego dzięki funkcji OCR można konwertować pliki PDF na dokumenty gotowe do edycji.

Tak wygląda UPDF (źródło: updf.com)

Czy warto korzystać z UPDF?

UPDF to kompleksowe rozwiązanie dla osób oraz firm, które potrzebują edycji dokumentów PDF. Darmowa wersja ma kilka ciekawych funkcji, ale w zapisanych plikach automatycznie umieszcza znak wodny, a żeby go zdjąć trzeba zapłacić za pełną wersję. UPDF Pro ma też po prostu więcej funkcji niż bezpłatny trial, a dla nowych osób ma atrakcyjną zniżkę wynoszącą aż 67%.

W tej cenie po prostu trudno znaleźć lepsze rozwiązanie, które będzie działało bez zarzutu, a interfejs oprogramowania jest intuicyjnie zaprojektowany. Na koniec warto jeszcze podkreślić, że zawsze można skorzystać z 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.

Materiał powstał na zlecenie UPDF