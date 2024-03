Operatorzy mają ważne wiadomości dla klientów

Operatorzy regularnie wprowadzają nowości i zmiany, o których ich klienci powinni wiedzieć. Dziś trzech z nich – Orange, Plus i Mobile Vikings – przekazało ważne informacje dla osób, które korzystają z ich usług lub chcą zacząć to robić.

Orange przedłuża atrakcyjną promocję w ofercie Orange Flex

Orange Flex to oferta na bazie subskrypcji, za którą opłata jest pobierana automatycznie co miesiąc z podpiętej do konta klienta karty płatniczej. Cieszy się ona dużą popularnością – w maju 2023 roku, przy okazji obchodzenia 4. urodzin, operator poinformował, że Orange Flex ma ~300 tys. użytkowników, a tylko w ciągu roku przybyło ich 100 tys. To wyniki, z których jak najbardziej można być zadowolonym.

Dziś Orange ogłosiło, że przedłuża ulubioną promocję studencką w Orange Flex. W jej ramach można zyskać 50 dodatkowych gigabajtów co miesiąc przez pół roku, czyli sumarycznie aż 300 GB. Aby skorzystać z tej oferty, trzeba wejść w kafelek z napisem Odkryj, wybrać promocję dla studentów i wysłać zgłoszenie.

Po pozytywnej weryfikacji operator wyśle powiadomienie i umożliwi aktywację studenckiej promocji w Klubie Flex. Jej nowa edycja potrwa do 30 czerwca 2024 roku.

Plus udostępnia nową wersję aplikacji iPlus

Wszyscy najwięksi operatorzy oferują aplikacje mobilne, za pośrednictwem których można zarządzać swoim kontem. Plus nie jest wyjątkiem, a dziś ogłosił, że wdraża odświeżoną, nowocześniejszą wersję programu iPlus. Zawarto w niej możliwość włączenia weryfikacji dwuskładnikowej przy pierwszym logowaniu na urządzeniu. Po jej aktywacji klient może zalogować się później z wykorzystaniem skanera linii papilarnych lub systemu skanowania twarzy bez potrzeby każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

Ponadto w aplikacji iPlus można teraz dodać kartę płatniczą i zarządzać pakietami subskrypcji oraz opłacić rachunki dla kilku kont jednocześnie dzięki zbiorczej płatności. Kolejnymi nowościami są czat z obsługą klienta i możliwość nawiązania połączenia telefonicznego z konsultantem z poziomu programu.

źródło: Google Play

Nowa wersja aplikacji iPlus jest już dostępna na Androida (w sklepie Google Play) oraz iOS (w App Store). Program można też pobrać na urządzenia Huawei z AppGallery.

Aplikacja mObywatel jako metoda potwierdzenia tożsamości u operatora Mobile Vikings

Od teraz klienci, którzy złożą zamówienie na stronie operatora, będą mogli potwierdzić swoją tożsamość samodzielnie online z wykorzystaniem aplikacji mObywatel lub systemu mojeID.

Osoby, które będą chciały potwierdzić tożsamość za pomocą pierwszej metody, otrzymają kod QR na swoje konto i w aplikacji Viking App. Wystarczy go zeskanować za pomocą mObywatela, aby przekazać operatorowi potrzebne dane. Warto tu przypomnieć, że niedawno Play również wprowadził możliwość wykorzystania aplikacji mObywatel do przekazania danych pracownikowi w salonie (w przyszłości ma to być możliwe też w sklepie internetowym i na infolinii).

System mojeID pozwala z kolei potwierdzić tożsamość z wykorzystaniem bankowości internetowej – wystarczy się zalogować i zgodzić na przekazanie danych operatorowi.