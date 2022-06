Inflacja internetu u dwóch znanych operatorów. Sprawdź szczegóły, zanim zaczniesz narzekać

Inflacja to słowo, które obecnie działa na Polaka jak płachta na byka (i bynajmniej nie dlatego, że jest czerwona). W tym przypadku ma jednak ona pozytywne znaczenie, ponieważ aż dwóch operatorów ogłosiło powiększenie paczek internetowych, przyznawanych klientom w ramach ich ofert.

Inflacja internetu w sieci Mobile Vikings

Jak mówi Magdalena Piksa, CEO Mobile Vikings, operator widzi, co się dzieje na rynku i musiał na to zareagować. Klienci nie muszą się jednak obawiać, że ceny pakietów, z których korzystają, zostaną zwiększone i będą musieli zapłacić więcej. Wręcz przeciwnie – dostaną więcej za tyle samo, co do tej pory.

Mobile Vikings poinformował, że ilość internetu w taryfie Ekstra Match została zwiększona z 30 GB do aż 50 GB. Jednocześnie cena tej oferty pozostaje niezmieniona, tj. miesięczna opłata za ten pakiet wynosi 35 złotych. Oprócz paczki 50 GB, klient otrzymuje też do dyspozycji nielitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

źródło: Mobile Vikings

Przy okazji Mobile Vikings przypomina, że wszystkie pakiety Match są dostępne dla nowych użytkowników za pół ceny przez pierwsze trzy miesiące, a także o wcześniejszym obniżeniu opłaty za pakiet No Limit z 29 złotych do 25 złotych oraz dodatkowych 5 GB dla użytkowników Perfekt Match – aktualnie w tej ofercie klienci mają do dyspozycji 25 GB miesięcznie.

Ponadto Magdalena Broj, Head of Communication w Mobile Vikings, podkreśla, że sieć dba o swoich, co nie jest standardem w branży i klienci to zauważają:

Obietnicą naszej marki jest to, że dbamy o swoich. Że naszych obecnych użytkowników traktujemy ze szczególną troską. Jeśli więc ulepszamy jakąś ofertę, to przede wszystkim z myślą o nich. Traktowanie nowych użytkowników lepiej, niż obecnych, nie jest w naszym stylu.

Więcej internetu od operatora a2mobile

Powiększenie przyznawanych klientom pakietów gigabajtów ogłosiło również a2mobile. Osoby, które wykupią dowolny pakiet Niewyczerpalne Wszystko, otrzymają dwa razy więcej gigabajtów:

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 20 GB za 19,90 złotych na 31 dni (aktywacja *222*1#),

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 40 GB za 24,90 złotych na 31 dni (aktywacja *249*1#),

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 60 GB za 29,90 złotych na 31 dni (aktywacja *299*1#),

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 100 GB (z dostępem do 5G) za 44,90 złotych na 31 dni (aktywacja *299*2#),

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 200 GB (z dostępem do 5G) za 59,90 złotych na 31 dni (aktywacja *299*3#).

źródło: a2mobile

Wszystkie ww. pakiety to pakiety cykliczne, do wykorzystania w Polsce. Promocja obowiązuje od 23 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej a2mobile.pl/pakiety.