Vectra sprzeda Ci ponadprzeciętnie szybki internet

Vectra przygotowała dla swoich klientów nową ofertę, której próżno szukać u bezpośredniej, ogólnopolskiej konkurencji – nie kupi się u niej dostępu do tak szybkiego internetu światłowodowego. Ile kosztuje ten przywilej?

Prędkość internetu w ofertach różnych dostawców wciąż rośnie. Ten fakt nie zaskakuje, bo coraz więcej rzeczy wymaga od nas szybkiego i stabilnego połączenia. Niezależnie od tego, czy mówimy o dostawcach telewizji, którzy oferują różne usługi VOD w oparciu o stabilne połączenie, czy zawodowych konferencjach na Skype lub innych komunikatorach. Właśnie dlatego Vectra postanowiła wprowadzić nową ofertę o zaskakującej prędkości.

Ponadprzeciętnie szybki internet światłowodowy w Vectrze

Vectra jest pierwszym ogólnopolskim operatorem i jednocześnie jednym z nielicznych dostawców internetu na świecie, który oferuje dostęp do internetu światłowodowego, oparty o technologię XGS-PON 10G. Jej zastosowanie umożliwia symetryczny transfer danych z prędkością nominalną aż 10 Gb/s! Aby w pełni wykorzystać potencjał tej technologii, Vectra zapewnia router, wspierający łączność WiFi 6. Firma przeprowadziła też testy, w trakcie których udało się osiągnąć symetryczny transfer danych na poziomie 8,1 Gb/s – co ważne, na sprzęcie możliwym do skonfigurowania przez użytkownika indywidualnego.

Tym samym nowa oferta może spełnić oczekiwania osób, które wymagają od internetu więcej niż mogą zaproponować inni ogólnopolscy dostawcy. Zapewnia ona bowiem ponadprzeciętne parametry pobierania oraz wysyłania. Na przykład graczom i informatykom jest w stanie zapewnić bardzo niski ping, który zdecydowanie ułatwi im działanie. Tak wysokie wyniki ucieszą również artystów, muzyków, grafików czy choćby filmowców, a także osoby korzystające z serwisów streamingowych.

Oferta będzie dostępna w 9 miastach!

Nowa oferta ma być dostępna od początku czerwca 2022 roku. Jako pierwsi będą mogli z niej skorzystać mieszkańcy wybranych obszarów w dziewięciu miastach, w tym w Warszawie, Gdyni, Gdańsku, Wrocławiu i Olsztynie. Na ten moment jeszcze nie wiadomo, ile będzie kosztowała nowa usługa – cennik zostanie opublikowany wraz z jej komercyjnym startem.

Zaoferowanie tak szybkiego internetu było możliwe dzięki poprowadzeniu kabli światłowodowych w technologii Fiber-To-The-Home (FTTH). Firma zapowiedziała także dalszy rozwój nowej sieci. Przedstawiciele Vectry liczą, że do końca roku nowa usługa będzie dostępna już w 30 miastach, a liczba gospodarstw domowych do niej podłączonych przekroczy liczbę 220 tysięcy.

Jednocześnie Vectra zdecydowała się również stworzyć jeszcze jedną ofertę. Klienci dostaną do wyboru też prędkość do 2,5 Gb/s. To propozycja dla osób, które wymagają od internetu więcej, ale nie potrzebują aż tak ogromnych przepustowości.

Na koniec warto przypomnieć, że internet o prędkości do 10 Gb/s oferuje także INEA (lokalnie w woj. wielkopolskim).