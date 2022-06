T-Mobile ma nowe abonamenty – 5G we wszystkich taryfach!

Jednym z głównych elementów promowania smartfonów i ofert od operatorów komórkowych stało się obecnie wsparcie dla sieci 5G. Firma T-Mobile świetnie to rozumie i właśnie zapowiedziała nową ofertę abonamentową.

Nielimitowany dostęp do szybkiego internetu

Dla wielu osób smartfon bez połączenia z internetem staje się urządzeniem prawie bezużytecznym, pozwalającym tylko na ograniczony kontakt ze znajomymi i korzystanie z funkcji aparatu. Takie podejście nie powinno nikogo dziwić, bowiem coraz więcej aplikacji i usług wymaga połączenia z siecią, a także w coraz większym stopniu dostępne funkcje oparte są na przetwarzaniu danych w chmurze.

Dla użytkowników, którzy potrzebują szybkiego i dobrego połączenia z internetem, T-Mobile ma dwie znane już taryfy z nielimitowanym dostępem do internetu 5G w smartfonie – M za 65 złotych oraz L za 85 złotych. Obie zapewniają nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, co w sumie jest już prawie standardem, ale również oferują nieograniczony limitem gigabajtów dostęp do sieci 5G.

Warto mieć jednak na uwadze, że w przypadku oferty M maksymalna prędkość ograniczona jest do 30 Mb/s (niewiele jak na możliwości 5G), a oferta L to już maksymalna dostępna prędkość.

Wypada jeszcze wspomnieć, że oba wspomniane wyżej pakiety zapewniają dodatkowo 6-miesięczny, bezpłatny dostęp do „Rozrywki bez Ograniczeń”, czyli usługi umożliwiającej korzystanie z platform streamingowych z książkami, muzyką, filmami czy programami. Ponadto mamy jeszcze 20-złotowe zniżki na kolejny abonament w ramach programu „Korzyści dla Domu” oraz rabaty na urządzenia w przypadku rat 0% na 24 miesiące, które wynoszą kolejno 150 i 300 złotych.

Internet 5G od T-Mobile dla mniej wymagających

Jeśli szukamy tańszej oferty abonamentowej i niekoniecznie potrzebujemy nielimitowanego dostępu do internetu 5G, to T-Mobile ma dla nas dwie inne propozycje. Warto dodać, że obie zapewniają dostęp do 5G.

Pierwsza propozycja to nowy wariant oferty XS. Za 40 złotych mamy rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a także pakiet 5 GB internetu. Za mało? Warto więc spojrzeć na ofertę S, której cena wynosi 50 złotych. Tutaj klient otrzymuje nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y, a do tego paczkę wielkości 20 GB. Dodatkowo jeśli zdecydujemy się na wzięcie drugiego numeru w taryfie S, to zapłacimy za niego 30 złotych.

T-Mobile zaznacza, że do każdej oferty można dobrać dowolne urządzenie w ratach 0% na 24 lub 36 miesięcy. Ponadto decydując się na taryfy nielimitowane, dostaniemy atrakcyjny rabat na pierwszą wpłatę (w przypadku opcji na 24 miesiące).

Nowa oferta obowiązuje od 21 czerwca 2022 roku.

Specjalna promocja, ale należy się pospieszyć

T-Mobile przygotowało promocję dla osób, które do końca czerwca zdecydują się na ofertę M lub L. Tacy klienci mogą bowiem otrzymać drugą taką samą ofertę za 0 zł nawet przez 12 miesięcy. Do wyboru mają także bezpłatny roczny dostęp do usługi internetu światłowodowego – po tym czasie w obu wariantach mogą liczyć na atrakcyjne zniżki. Szczegóły oferty znajdziemy tutaj.

Przy okazji, wypada wspomnieć o innej promocji dostępnej w T-Mobile. Klienci, którzy zdecydują się na internet domowy bez limitu danych, będą mogli korzystać z niego przez pierwszy miesiąc za darmo – po szczegóły odsyłam do oddzielnego artykułu.