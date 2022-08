T-Mobile znów na szczycie, ale konkurencja jest blisko

Magentowy operator znów triumfuje, ale ponownie nie może czuć się niezagrożony. Konkurencja bowiem jest tuż przy jego plecach, a w niektórych aspektach radzi sobie nawet lepiej od T-Mobile.

Reklama

Jak najszybszy internet, to w T-Mobile

RFBenchmark opublikował najnowszy ranking, w którym pochylono się nad prędkością internetu mobilnego u operatorów infrastrukturalnych w Polsce. Użytkownicy aplikacji benchmarku przeprowadzili w lipcu 2022 roku 129500 testów prędkości. Najwięcej pomiarów wykonano w zasięgu technologii LTE – 95,11%, natomiast tylko 4,89% podczas połączenia z siecią WCDMA.

Podobnie jak w czerwcu 2022 roku, najwyższą średnią prędkość pobierania danych w sieci LTE zapewniło T-Mobile – w lipcu 2022 roku było to 41 Mbit/s. Niewiele jednak zabrakło, aby liderem był ktoś inny, bowiem Orange, które znalazło się na drugim miejscu, osiągnęło wynik 40,9 Mbit/s, czyli minimalnie niższy niż operator z pierwszej pozycji.

Na trzecim miejscu pod względem średniej prędkości pobierania danych znalazł się Play z wynikiem 38,1 Mbit/s, natomiast na ostatnim Plus, w przypadku którego wynik jest zauważalnie niższy niż pozostałych operatorów – 30,8 Mbit/s.

Oczywiście stwierdzenie, że najszybszy internet mobilny oferuje T-Mobile, jest nie do końca precyzyjne, ponieważ składa się na to wiele czynników (o których za chwilę). Dla większości internautów szybki internet to jednak taki, który pozwala szybko przeglądać sieć czy oglądać filmy na YouTube czy w serwisach streamingowych – a tutaj liczy się właśnie prędkość pobierania danych i w tym aspekcie wygrywa magentowy operator.

Konkurencja wypadła jednak lepiej w innych aspektach

Nie jest jednak tak, że magentowy operator jest najlepszy pod każdym względem. Według danych, przedstawionych przez RFBenchmark, najszybszą średnią prędkość wysyłania danych w lipcu 2022 roku zapewnił Play – 20 Mbit/s. Na drugim miejscu (ponownie) znalazło się Orange (19 Mbit/s), a T-Mobile dopiero na trzecim (18,2 Mbit/s). Plus znów jest na końcu z najniższym wynikiem – 17,5 Mbit/s, aczkolwiek tutaj już nie jest tak daleko za konkurencją.

Orange udało się (w końcu) zająć pozycję lidera, pod względem najniższego średniego opóźnienia, które w lipcu 2022 roku wyniosło 30,3 ms. Niestety, Plus także tutaj wypadł najsłabiej, bowiem w jego przypadku średni ping to 36,7 ms.

źródło: RFBenchmark

Plus zdołał jednak wyprzedzić konkurencję

O ile podczas testów, przeprowadzonych przy połączeniu z siecią LTE, Plus nie poradził sobie najlepiej, o tyle po raz kolejny zajmuje pozycję lidera pod względem prędkości pobierania danych w technologii 3G – 6,4 Mbit/s. Co ciekawe, również w lipcu 2022 roku Orange i T-Mobile znalazły się ex aequo na drugim miejscu, z wynikiem 2,7 Mbit/s. Także ponownie Orange zapewniło najniższy ping ze wszystkich operatorów – 44,9 Mbit/s.