Intel spóźnia się z kartami do gier, ale wypuszcza GPU do stacji roboczych

Intel w ubiegłym roku zapowiedział swoje dedykowane karty graficzne z serii Arc Alchemist. Od tego czasu zadebiutowały tylko laptopowe wersje układów, a desktopowych jednostek na rynku globalnym jeszcze niestety nie ma. Producent jednak wchodzi w kolejny segment – kart graficznych, stworzonych z myślą o stacjach roboczych, prezentując serię Arc Pro A.

Intel Arc – nowe karty graficzne do stacji roboczych

Świeżo zaprezentowane karty graficzne do stacji roboczych Intel Arc Pro A to pierwszy poważny krok producenta w stronę „pełnego wejścia” w segment kart graficznych, wszak inni producenci układów – NVIDIA i AMD, obok typowo konsumenckich, gamingowych GPU, mają również profesjonalne karty do stacji roboczych.

W serię Intel Arc Pro wchodzą trzy karty graficzne – dwie desktopowe, a także jedna do mobilnych stacji. Pozwolę sobie zacząć od najbardziej zaawansowanej, czyli Intel Arc Pro A50, która bazuje na procesorze graficznym ACM-G11, wyposażonym w 8 rdzeni Xe – 8 rdzeni rt, 128 jednostek wykonawczych (EU) i 1024 ALU.

źródło: wccftech

Czip ma do dyspozycji 6 GB pamięci GDDR6 16 Gb/s na 96-bitowej szynie z maksymalną przepustowością 192 GB/s, a całość cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 75 W – jest więc energooszczędnie! Model zajmuje 2 sloty i do dyspozycji ma 4 złącza mini DisplayPort 1.4.

Kolejnym układem jest Intel Arc Pro A40 – jest to mniej zaawansowana wersja, która właściwie cechuje się dokładnie taką samą specyfikacją techniczną, ale ma mniejsze TDP, a co za tym idzie – prostszy system chłodzenia. TDP to 50 W, a karta potrzebuje tylko jednego slotu.

źródło: wccftech

Ostatni z przedstawicieli serii to mobilny Intel Arc A30M, który – co ciekawe – jest bardzo podobny do obu modeli wyżej. Ma na pokładzie ten sam procesor graficzny z 8 rdzeniami Xe, ale za to został wyposażony w 4 GB pamięci GDDR6 16 Gb/s. Co więcej, magistrala została zmniejszona – do 64 bit, a przepustowość to 128 GB/s. TDP układu jest konfigurowalne w zakresie 35 – 50 W.

Wszystkie trzy propozycje są w stanie obsłużyć dwa ekrany 8K lub cztery wyświetlacze 4K w jednym momencie. Karty wspierają API DX 12 Ultimate, OpenCL, Vulkan, DXR Ray tracing, a także sprzętowo obsługują kodek AV1.