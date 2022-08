T-Mobile rusza w Polskę ze specjalną ofertą. Zobacz, co musisz zrobić, aby ją zgarnąć

Sieć T-Mobile już jutro (6 sierpnia) rozpoczyna „Objazdową domówkę T-Mobile”. W ramach specjalnej akcji firma odwiedzi 4 miasta – po jednym w każdy weekend sierpnia. Na gości będą czekały liczne atrakcje, a mieszkańcy, odwiedzonych w ramach wakacyjnej akcji miast, będą mogli skorzystać ze specjalnej promocji na nową ofertę Magenta Dom. Jakie są jej szczegóły i co trzeba zrobić by z niej skorzystać?

Niezwykła akcja T-Mobile

Operator w każdy weekend sierpnia będzie pojawiać się w innymi polskim mieście. Sieć chce zaprosić mieszkańców do wspólnej zabawy z okazji wprowadzenia na rynek nowej oferty Magenta Dom. Podczas zabawy będzie można wziąć udział w konkursach z nagrodami, obejrzeć film w kinie pod chmurką lub uczestniczyć w pokazach gotowania prowadzonych przez blogerów kulinarnych. Oczywiście główną atrakcją akcji ma być nowy pakiet usług oferowany przez operatora – Magenta Dom.

Niezwykła oferta zasługuje na niezwykłą oprawę i promocję, dlatego zdecydowaliśmy się na realizację projektu, jakiego nie podjął się dotąd żaden operator. Pakiet Magenta Dom zapewnia użytkownikom wszystko, czego mogą potrzebować od najnowszych technologii: możliwość kontaktu oraz niezawodne narzędzie do zdalnej pracy i edukacji za pośrednictwem internetu światłowodowego oraz dostęp do ulubionej rozrywki, dzięki usługom telewizyjnym. Paulina Rekosz, dyrektorka Departamentu Zarządzania Marką i Customer Experience sieci

Domek Magenta (T-Mobile)

Cztery weekendy – cztery miasta

Magentowy dom na kółkach pokona w swojej wakacyjnej trasie blisko tysiąc kilometrów. Akcja rozpocznie się już w ten weekend w Olsztynie, a zakończy niemal na drugim końcu kraju, w Rzeszowie. Gdzie będziemy mogli znaleźć T-Mobile i skorzystać ze specjalnej oferty?

Olsztyn – 6-7 sierpnia 2022 (Plaża Miejska),

Elbląg – 13-14 sierpnia 2022 (Bulwar Zygmunta Augusta),

Bielsko-Biała 20-21 sierpnia 2022 (przy Muzeum Historycznym),

Rzeszów 27-28 sierpnia 2022 (przed wejściem do Galerii Rzeszów).

Magenta Dom – nowa oferta od T-Mobile

Sieć przedstawiła swój najnowszy pakiet usług dla domu. W zależności od wybranego wariantu możemy w ramach jednego abonamentu połączyć ze sobą telewizje, internet światłowodowy i abonament telefoniczny. Drugi wariant oferty pozbawiony jest abonamentu telefonii komórkowej.

W ramach pakietu Magenta Dom będzie można liczyć na nielimitowany abonament komórkowy (połączenia, SMS-y i internet mobilny bez ograniczeń), internet światłowodowy z prędkością 300 Mb/s oraz pakiet 130 kanałów telewizyjnych.

Cena wariantu z trzema usługami (telefon, telwizja, internet) wyniesie 95 złotych miesięcznie. Z kolei wybór wersji bez abonamentu telefonicznego to koszt 70 złotych miesięcznie.

Specjalna promocja dla mieszkańców 4 miast

Mieszkańcy Olsztyna, Elbląga, Bielska-Białej i Rzeszowa będą mogli kupić pakiet Magenta Dom w specjalnej promocji, w której za pakiet internetu światłowodowego wraz usługą TV zapłacą 59 złotych miesięcznie (przez pierwsze pół roku).

Klienci, którzy będą chcieli zdecydować się na pakiet trzech usług, nie kupią ich w niższej cenie. Zamiast tego będą mogli cieszyć się dwa razy szybszym internetem – 600 Mb/s. Taki zestaw będzie dla nich dostępny w cenie 95 złotych miesięcznie przez pierwszych 12 miesięcy umowy.

Ciekawą opcją jest możliwości dostosowywania zakres usług telewizyjnych do swoich potrzeb (tym samym zmieniając wysokość opłat). T-Mobile zapewnia, że pakiety kanałów telewizyjnych będzie można zmieniać nawet co miesiąc i to w kilku prostych krokach korzystając z aplikacji Mój T-Mobile.