Micron rozpoczyna produkcję superszybkich pamięci GDDR6X do GPU nowej generacji

Niespełna miesiąc temu Samsung pokazał swoje superszybkie pamięci GDDR6 do nadchodzących m.in. kart graficznych przyszłej generacji. Micron natomiast po cichutku rozpoczął masową produkcję swoich autorskich rozwiązań – modułów GDDR6X, które również będą niesamowicie szybkie – w najbardziej zaawansowanej konfiguracji zapewnią przepustowość do 1,5 TB/s!

Micron już produkuje pamięci GDDR6X o taktowaniu 24 Gb/s!

Co prawda nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery kart nowej generacji (m.in. GeForce RTX 4000), jednak bazując na nieoficjalnych danych spodziewamy się, że zadebiutują jesienią br. Nowe karty to nowe technologie – nie tylko procesory graficzne, ale także pamięci. Jak się okazuje, Micron przygotowuje się na przyszłe premiery i rozpoczął masową produkcję układów GDDR6X o superszybkim taktowaniu 24 Gb/s.

Najszybszy moduł, jaki kiedykolwiek trafił do karty graficznej GeForce RTX, cechował się szybkością 21,5 Gb/s (w GeForce RTX 3090 Ti), jednak nadchodzące karty RTX 4000 mają być wyposażane w jeszcze szybsze pamięci. Kości Micron GDDR6X będą zapewniały transmisję danych do 24 Gb/s, co w połączeniu z 512-bitową szyną pamięci da rekordowo wysoką przepustowość na poziomie 1,5 TB/s. Jest bardzo szybko, prawda?

źródło: Micron

Oczekuje się, że te moduły trafią do najszybszych kart graficznych GeForce RTX 4000 – RTX 4090 ma mieć na pokładzie łącznie 24 GB pamięci wideo GDDR6X o taktowaniu 24 Gb/s na 384-bitowej szynie, która ma zaoferować przepustowość 1,152 GB/s. Jest raczej mała szansa, że jakikolwiek układ graficzny dostanie „wymaksowaną” konfigurację, zapewniającą 1,5 TB/s.

Co więcej, RTX 3090 Ti powinien dostać swojego bezpośredniego następcę w postaci GeForce RTX 4090 Ti, który nie dość, że otrzyma superwydajny procesor graficzny, to może mieć do dyspozycji ogromną ilość pamięci wideo. Według nieoficjalnych informacji ta bestia ma otrzymać aż 48 GB VRAM GDDR6X 24 Gb/s, czyli dwa razy więcej niż obecnie topowy 3090 Ti.

„Tańsze” modele – oczywiście w porównaniu do topowych 4090 – rzędu 4080 czy 4070 powinny zostać wyposażone w nieco wolniejsze (ale i tak superszybkie) pamięci o szybkości 21 Gb/s. Micron nie pozostaje bez konkurencji w postaci Samsunga, ale to ta pierwsza firma oferuje pamięci GDDR6X – tylko NVIDII.