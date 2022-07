Orange zamierza w tym roku zarobić więcej niż się spodziewało

Sytuacja na świecie, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie Polski i w samej Polsce, daje się we znaki wielu firmom, w tym także tym największym. Orange jednak poradziło sobie zaskakująco dobrze. Na tyle, że spodziewa się zarobić w 2022 roku więcej niż oczekiwało.

Ile stacji bazowych ma Orange? Ile gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do światłowodu Orange?

Orange podaje, że od 2015 roku wydał na budowę infrastruktury światłowodowej ~4 mld złotych. W kolejnych miesiącach i latach kluczowym obszarem inwestycji ma być natomiast rozwój sieci mobilnej – w pierwszym półroczu 2022 roku operator uruchomił 68 stacji bazowych. Na koniec czerwca 2022 roku zasięg technologii 4G obejmował 99,9% populacji na 98,5% terytorium Polski. Dostęp do niej umożliwiało 11933 stacji, z czego 10353 wspierało agregację pasm częstotliwości. Z kolei technologię 5G obsługiwało na koniec pierwszego półrocza 2022 roku 2021 stacji bazowych.

Orange nie zamierza jednak rezygnować z rozwoju infrastruktury światłowodowej – zapowiedziano, że firma będzie też zainteresowana uczestniczeniem w nowych projektach budowy sieci światłowodowych, współfinansowanych ze środków unijnych. Aktualnie dostęp do niej ma 6,5 mln gospodarstw domowych w Polsce, tj. o ponad milion więcej niż rok wcześniej, a tylko w drugim kwartale 2022 roku zasięg Orange Światłowód zwiększył się o ponad 320 tysięcy gospodarstw domowych.

Operator poinformował również, że w drugim kwartale 2022 roku Orange Światłowód zyskał 66 tysięcy użytkowników, wskutek czego rok do roku liczba klientów tej usługi wzrosła o blisko 30%.

Orange odnotowało też wzrost liczby klientów innych usług

Firma poinformowała również, że na koniec czerwca 2022 roku z pakietu usług dla domu Love korzystało 1,58 mln klientów, czyli o 4% więcej niż rok wcześniej. Procentowo podobnie zwiększyła się też liczba klientów abonamentowych mobilnych usług głosowych, sprzedawanych poza pakietami, a tylko w drugim kwartale 2022 roku przybyło ich 103 tysiące.

Ponadto, dzięki podejściu „więcej za więcej” w tworzeniu ofert i coraz większej liczbie klientów, korzystających ze światłowodu, wzrósł przychód na jednego klienta (ARPO) w kluczowych liniach produktowych. Przyczynił się do tego również fakt, że klienci znów chętniej podróżowali za granicę.

Orange zamierza zarobić więcej niż się spodziewało

Operator poradził sobie w pierwszym półroczu tak dobrze, że pozwolił sobie podwyższyć prognozę wysokości przychodów za cały 2022 rok z oczekiwanego wcześniej niewielkiego spadku do niewielkiego, jednocyfrowego wzrostu. W drugim kwartale 2022 roku przychody Orange Polska wzrosły o 3,4% rok do roku, a w całym pierwszym półroczu o 2% względem pierwszej połowy 2021 roku. Z kolei zysk netto za pierwszą połowę bieżącego roku wzrósł o blisko 140% w porównaniu do zysku netto za pierwszą połowę 2021 roku.

Jednocześnie firma podtrzymuje całoroczne przewidywania dotyczące EBITDAal, tj. wynik na poziomie tego z 2021 roku lub niewielki wzrost. Operator spodziewa się jednak, że zdoła uzyskać wzrost – oczekuje, że jest on w jego zasięgu.