Czekasz na światłowód? Sprawdź, czy wkrótce może do Ciebie dotrzeć

Choć szerokopasmowy internet jest dostępny w coraz większej liczbie miejscowości, to wciąż nie wszędzie. Ministerstwo Cyfryzacji chce, aby mogli z niego korzystać kolejni mieszkańcy Polski. Właśnie poczyniono znaczący krok w tym kierunku.

Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie budowy światłowodów

Na początku czerwca 2023 roku Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że planuje przeznaczyć na budowę kolejnych światłowodów kwotę 10 mld złotych. Aby ułatwić ten proces, podzielono Polskę na 402 obszary inwestycyjne oraz zaplanowano dwa nabory wniosków: w ramach inwestycji C1.1.1 KPO (który ruszył 4 lipca i trwał do 4 sierpnia 2023 roku) oraz Priorytetu I: Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego w ramach FERC, który wkrótce zostanie uruchomiony. Szacuje się, że dzięki temu internet szerokopasmowy o przepustowości co najmniej 300 Mb/s dotrze do ponad 1,6 mln internetowych białych plam.

Dziś Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że 64 operatorów złożyło rekordową liczbę 307 wniosków na dofinansowanie w ramach 187 obszarów – to bezprecedensowa sytuacja. Mowa tu o naborze, który już się zakończył – jego wartość to ponad 9 mld złotych. Obecnie trwa ocena złożonych wniosków – większe szanse na otrzymanie dofinansowania mają operatorzy, którzy zadeklarowali kwotę inwestycji własnych (wiemy, że sumarycznie deklaracje opiewają na łączną kwotę 750 mln złotych, ale nie znamy szczegółów).

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że tak duże zainteresowanie pierwszym naborem jest efektem zastosowania nowatorskiej – na skalę Unii Europejskiej – metody szacowania wartości inwestycji i ustalania jej warunków oraz wielomiesięcznych konsultacji z rynkiem – pozwoliło to na stworzenie modelu, któremu zaufają operatorzy telekomunikacyjni i który umożliwi efektywną i skuteczną realizację inwestycji publicznych.

Gdzie wkrótce będzie dostępny światłowód?

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało formularz, w którym można sprawdzić, w jakich lokalizacjach planowane są inwestycje w ramach inwestycji C1.1.1 KPO – jest on dostępny pod tym adresem. Dzięki dostępnym filtrom bardzo szybko dowiecie się, czy miejscowość, w której mieszkacie, znajduje się na liście. Należy jednak pamiętać, że inwestycja rozpocznie się tylko wtedy, gdy operator, który złożył wniosek, otrzyma dofinansowanie.

Ponadto wkrótce rozpocznie się przyjmowanie wniosków w ramach drugiego naboru – jeśli zatem nie znajdziecie swojej miejscowości, niewykluczone, że zostanie ona ujęta w drugim projekcie i do Was światłowód też dotrze. Priorytet I FERC zakłada inwestycje w światłowód na 152 obszarach. Lista obszarów FERC jest dostępna w Excelu, ale nie wymieniono na niej konkretnych lokalizacji – najpewniej zostaną one doprecyzowane po zakończeniu naboru wniosków.

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że od 2015 roku na budowę światłowodów przeznaczono ponad 4 mld złotych, zatem mniej niż połowę środków, które teraz zostaną wydane na ten sam cel. Na stronie internet.gov.pl można sprawdzić, jaki internet jest dostępny pod konkretnym adresem oraz planowane podłączenia wraz z zakładaną datą.