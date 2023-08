OPPO zaprezentowało nowy, elegancki smartwatch

Do oferty chińskiego producenta dołączyła już czwarta generacja smartwatchy. A właściwie to tylko jeden model, choć w dwóch wersjach. To propozycja dla osób, dla których liczy się elegancki design, ale to niejedyna, mocna strona OPPO Watch 4 Pro.

Specyfikacja smartwatcha OPPO Watch 4 Pro

Obudowa Watch 4 Pro wykonana jest ze stali nierdzewnej, a jej dół pokrywa ceramika. Na jej boku znajduje się natomiast koronka z „diamentową teksturą”. Podobnie jak w poprzednich smartwatchach marki, wyświetlacz jest lekko zakrzywiony – w tym modelu ma on matrycę LTPO AMOLED o przekątnej 1,91 cala i rozdzielczości 178×496 pikseli (326 ppi).

Watch 4 Pro (fot. producenta)

W Watch 4 Pro producent mocno skupił się na funkcjach zdrowotnych. Jego użytkownicy będą mogli przeprowadzić 60-sekundowy test, w trakcie którego zegarek zrobi badanie EKG (ma certyfikat wyrobu medycznego Klasy II od chińskiej agencji leków) oraz zmierzy puls, poziom natlenienia krwi i stresu, temperaturę skóry na nadgarstku, wiek naczyń krwionośnych oraz przenalizuje sen. W ten sposób ma być w stanie wykryć cztery największe zagrożenia dla zdrowia, takie jak atak serca, niewystarczającą elastyczność naczyń krwionośnych, chrapanie w nocy i niestandardowe zmiany temperatury.

Nowy Watch 4 Pro potrafi też pokazywać w czasie rzeczywistym poziom glukozy we krwi, aczkolwiek nie jest on w stanie tego samodzielnie zmierzyć – wymaga połączenia z odpowiednim urządzeniem i aplikacji firmy trzeciej. Jeśli wykryje niepokojącą zmianę, natychmiast powiadomi o tym użytkownika. Smartwach można również połączyć z siecią rodzinną – w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, członkowie rodziny otrzymają zdalne powiadomienie o niej.

Oczywiście Watch 4 Pro został przystosowany też do monitorowania aktywności fizycznej. Oferuje on ekskluzywny, autorski tryb do śledzenia treningu badmintonowego, a także szczegółowe informacje na temat treningu biegowego, m.in. czas kontaktu z podłożem oraz częstotliwość i długość kroku. Łącznie do dyspozycji jest ponad 100 trybów sportowych.

„Pod maską” OPO Watch 4 Pro umieszczono procesor Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4 nm) oraz akumulator, który ma wystarczyć na 5 dni działania (10-minutowe ładowanie zapewni zapas energii na cały dzień pracy). Czas działania zależy jednak od tego, w jaki sposób użytkownik będzie korzystał ze smartwatcha. A dostanie on do dyspozycji również moduł NFC, eSIM i możliwość zainstalowania ponad 85 aplikacji firm trzecich (w tym gronie są cyfrowe kluczyki do samochodów)

Watch 4 Pro (fot. producenta)

Cena OPPO Watch 4 Pro

Model z czarnym paskiem z tworzywa sztucznego będzie sprzedawany w Chinach za 2299 juanów (równowartość ~1300 złotych), natomiast wersja z brązowym paskiem skórzanym za 2499 juanów (~1420 złotych). Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności Watch 4 Pro poza Chinami, ale patrząc na to, że tylko pierwszy OPPO Watch był dostępny globalnie, raczej się tego nie spodziewamy.