T-Mobile zyskuje nowych klientów, ale traci użytkowników prepaidów

Każdy operator chciałby odnotowywać same wzrosty, w końcu taki jest cel każdej firmy. T-Mobile tym razem nie może się jednak pochwalić wyłącznie „plusami”, ale mimo to jego sytuacja wygląda bardzo dobrze.

T-Mobile obsługuje coraz więcej klientów. Najnowsze dane

Operator podsumował dziś drugi kwartał 2023 roku i okazało się, że na jego koniec baza klientów liczyła 12,46 mln, czyli była liczniejsza o 353 tysięcy niż na koniec drugiego kwartału 2022 roku (wówczas było to 12,107 klientów, co oznacza wzrost o 2,9%). T-Mobile precyzuje, że rok do roku liczba posiadaczy usług na abonament wzrosła z 7,932 do 8,092 mln (+160 tys.), a użytkowników usług na kartę z 4,175 do 4,368 mln (+193 tys.) – gdzie zatem tytułowy ubytek?

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Operator zauważa, że liczba użytkowników ofert na kartę była na koniec drugiego kwartału 2023 roku mniejsza niż na koniec marca bieżącego roku, co jest efektem wyłączania nieaktywnych kart SIM, przekazanych uchodźcom z Ukrainy po tym, jak rok temu wielu z nich otrzymało je za darmo od T-Mobile (i nie tylko, bo kilku operatorów rozdawało swoje startery przybyszom z napadniętego przez Rosję kraju).

Jednocześnie magentowy operator chwali się, że w drugim kwartale 2023 roku udało się przekroczyć liczbę 200 tys. użytkowników usług szerokopasmowych, które są równie ważną częścią jego oferty. Od początku kwietnia do końca czerwca 2023 roku sprzedano o 6,8% więcej pakietów usług ze światłowodem niż w pierwszym kwartale 2023 roku, natomiast sprzedaż samego światłowodu wzrosła rok do roku aż o 22%.

Jak powiedział Andreas Maierhofer, prezes Zarządu T‑Mobile Polska, koncentrujemy się na pakietach konwergentnych, łączących usługi stacjonarne, głosowe i rozrywkę, aby klienci mieli dostęp do pełnej oferty usług. W tym samym czasie operator intensywnie pracuje nad zagospodarowaniem uwolnionego po wyłączeniu sieci 3G pasma na potrzeby technologii LTE.

T-Mobile stale modernizuje swoją sieć

Operator podaje, że zmodernizował już 3100 stacji bazowych, które teraz nadają sygnał w paśmie częstotliwości do tej pory zajmowanym przez 3G, dzięki czemu klienci, znajdujący się w ich zasięgu, mogą już cieszyć się szybszą transmisją danych i lepszą jakością połączeń głosowych w technologii VoLTE. Na koniec drugiego kwartału 2023 roku już 70% rozmów przeprowadzono z wykorzystaniem VoLTE i VoWiFi.

T-Mobile podało również, że już ponad 50% jego wszystkich stacji bazowych oferuje zasięg sieci 5G na częstotliwości 2100 MHz, a ponadto operator przygotowuje infrastrukturę do uruchomienia 5G po uzyskaniu dodatkowych zasobów 3,6 GHz w ramach aukcji 5G, która właśnie trwa. Obecnie 5G T-Mobile dociera już do ponad połowy mieszkańców Polski.