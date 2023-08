Vectra mówi, że dzięki jej nowej ofercie zaoszczędzisz nawet ponad 1500 złotych

Vectra jest kolejnym operatorem w Polsce, który ogłosił nową ofertę, przygotowaną z myślą o końcu wakacji. Może jednak być ona atrakcyjna nie tylko dla osób, które jeszcze się uczą, aczkolwiek jest też propozycja stworzona szczególnie dla takich właśnie klientów.

Vectra ma nową ofertę na internet światłowodowy i telewizję

Jak zawsze Vectra przygotowała paczki, składające się z internetu światłowodowego oraz pakietów telewizyjnych. Od teraz klienci, zainteresowani takimi zestawami usług, mogą wybrać jedną z dwóch nowych ofert. Co ciekawe, obie są dostępne w takiej samej cenie – 79,99 złotych miesięcznie (po rabatach) z umową na 24 miesiące. Operator twierdzi, że w trakcie dwóch lat klient zaoszczędzi dzięki nim nawet ponad 1500 złotych.

źródło: Vectra

Co zatem zawierają nowe pakiety w Vectrze? Po pierwsze internet światłowodowy o prędkości do 600 Mbit/s. Po drugie dekoder TV Smart 4K wraz z pakietem „Stalowym”, w ramach którego można oglądać 48 kanałów telewizyjnych. Po trzecie firma zapewnia możliwość korzystania z serwisu streamingowego CANAL+ online lub HBO Max bez dodatkowych opłat przez 24 miesiące.

Standardowo CANAL+ online kosztuje 54 złotych miesięcznie lub 468 złotych na rok przy płatności z góry (wtedy wychodzi po 39 złotych za miesiąc). Z kolei za miesięczną subskrypcję HBO Max trzeba zapłacić 29,99 złotych, a za roczną 234,99 złotych. Na samych subskrypcjach serwisów VOD można zatem zaoszczędzić nawet 1296 lub ~720 złotych (odpowiednio w przypadku CANAL+ online i HBO Max przy płatności co miesiąc).

Ponadto osoby, które wybiorą opcję z CANAL+, otrzymają w zestawie cały pakiet CANAL+ Prestige, który standardowo kosztuje 49,99 złotych miesięcznie i oprócz dostępu do platformy CANAL+ online zapewnia możliwość oglądania 11 kanałów CANAL+, w tym sportowych. Z kolei w przypadku zdecydowania się na paczkę z HBO Max, dostaną jeszcze dostęp do kanałów HBO, HBO 2 i HBO 3 (standardowa cena za ten pakiet to 29,99 złotych miesięcznie).

Vectra przygotowała też specjalną ofertę dla studentów

Vectra, podobnie jak Netia, pomyślała również o studentach – dla nich przygotowała ofertę internetu światłowodowego o prędkości do 450 Mbit/s, do 600 Mbit/s lub do 900 Mbit/s wraz z dostępem do serwisu streamingowego z grami Blacknut oraz pakietem „Stalowym” telewizji z dekoderem TV Smart BOX. Cena za taki pakiet wynosi odpowiednio 59,99 złotych, 69,99 złotych i 74,99 złotych miesięcznie (w zależności od prędkości internetu).

Do tego pierwszy miesiąc jest za 0 złotych, ale Vectra pobierze opłatę aktywacyjną w wysokości 69,99 złotych. Umowa zostanie zawarta na 10 miesięcy – można ją zawrzeć do 8 października 2023 roku, a promocyjne warunki będą obowiązywały tylko do końca czerwca 2024 roku.