Nowe klasyczne telefony myPhone. Dla seniora i nie tylko

W dzisiejszych czasach coraz rzadziej widzi się na sklepowych półkach klasyczne telefony, ponieważ te zdominowane są przez smartfony. Tego typu konstrukcje kojarzą się nam zazwyczaj z urządzeniami przeznaczonymi dla seniorów. Polska marka myPhone wprowadza właśnie na polski rynek dwa nowe modele: myPhone 6410 LTE i HALO 3 LTE. Co oferują?

Klasyczne telefony z LTE na pokładzie

Nowe klasyczne telefony myPhone to – jak pisze producent w swoim komunikacie prasowym – modele, które są przeznaczone dla wszystkich, który oczekują od urządzeń mobilnych przede wszystkim wysokiej jakości rozmów oraz praktycznego i przejrzystego interfejsu. Na takie potrzeby odpowiadają myPhone 6410 LTE i HALO 3 LTE.

Jak widać już po nazwach, oba telefony wyposażone zostały w moduł LTE, co oznacza, że obsługują również technologię VoLTE, która gwarantuje znacznie lepszą jakość rozmów niż używana do tej pory sieć 3G. Wspólną cechą obu modeli jest także dual SIM, Bluetooth oraz złącze USB typu C, które można wykorzystać do ładowania wyjmowanego akumulatora o pojemności 1400 mAh (6410) oraz 1000 mAh (HALO 3).

myPhone 6410 LTE został przez producenta wyposażony w wyświetlacz IPS o rozmiarze 2,4 cala, który oferuje rozdzielczość 240×320 pikseli. Wygodną i prostą obsługę tego urządzenia gwarantują duże fizyczne przyciski obsługujące skróty klawiszowe oraz czytelny interfejs. Na pokładzie znalazło się także radio FM, aparat i latarka. Telefon dostępny jest już w sprzedaży, a jego cena wynosi 149 złotych.

myPhone 6410 LTE (źródło: myPhone)

myPhone HALO 3 to telefon dla seniora

Wiele starszych osób świetnie radzi sobie z obsługą smartfonów, jednak wciąż nie brakuje seniorów, którzy na co dzień korzystają z klasycznych komórek z fizyczną klawiaturą. Taki właśnie jest myPhone HALO 3, oferujący kilka dodatkowych funkcji, które mogą przydać się starszym użytkownikom.

Producent wyposażył ten telefon w 2,3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 240×320 pikseli. Podobnie jak w przypadku opisanego powyżej modelu, również w HALO 3 LTE znalazło się radio FM, aparat i latarka. Dodatkowo jednak producent zainstalował tutaj uchwyt na smycz i przycisk SOS. W sytuacji kryzysowej senior może przytrzymać go przez dłuższą chwilę, żeby aktywować dźwięk alarmowy, wysłać SMS lub wykonać połączenie do wybranego kontaktu.

myPhone Halo 3 LTE (źródło: myPhone)

Codzienne korzystanie z telefonu starszym osobom ułatwi również dołączona do zestawu sprzedażowego stacja dokująca, za pomocą której łatwo będzie naładować urządzenie. myPhone 3 LTE jest już dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym producenta w cenie 199 złotych.