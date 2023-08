Nie lubisz płacić rachunków? W Orange nie będziesz musiał(a) nawet przez pół roku!

Kto lubi płacić rachunki, ręka w górę. Jakoś nie widzę lasu rąk, ale to w pełni zrozumiałe. Dla większości to przykry obowiązek, a nie przyjemność. Orange postanowiło go Wam oszczędzić przez nawet sześć miesięcy. Jeśli jesteście zainteresowani takim przywilejem, sprawdźcie warunki przygotowanej przez operatora oferty.

Abonament 0 złotych nawet przez pół roku w Orange

Francuski operator regularnie kusi promocjami, dzięki którym można zyskać zwolnienie z opłaty abonamentowej przez kilka miesięcy. Teraz ponownie się na to zdecydował, ale jednocześnie jest to oferta typu last minute, ponieważ jest dostępna tylko do 4 września 2023 roku, zatem musicie szybko się na nią decydować, jeśli uznacie ją za atrakcyjną dla siebie.

W ramach akcji „Promka gorąca na lato bez końca!” operator oferuje Orange Światłowód za 0 złotych przez nawet 6 pierwszych miesięcy za 0 złotych, aczkolwiek mowa tutaj o opłacie abonamentowej, bo już od pierwszego miesiąca trzeba będzie płacić 4,99 złotych za wypożyczenie modemu i ewentualnie kolejne 4,99 złotych za dostarczenie internetu na sieci innego dostawcy. Jednocześnie Orange ma dobrą wiadomość dla mieszkańców domków jednorodzinnych – przez pierwszych 12 miesięcy nie pobierze od nich opłaty dodatkowej (od 13. miesiąca wyniesie ona 20 złotych miesięcznie).

Jest też oferta dla osób, które chcą nie tylko internet

Akcja „Promka gorąca na lato bez końca!” obejmuje również pakiety Orange Love, czyli zestawy, w skład których wchodzi internet światłowodowy oraz abonament komórkowy i pakiet telewizyjny (w wybranych ofertach). Warunki są podobne – także w tym przypadku można zyskać zwolnienie z opłaty abonamentowej nawet przez pół roku i z opłaty za dostarczanie internetu do domków jednorodzinnych przez 12 miesięcy.

8 Ocena

Niniejsza promocja obejmuje dwa pakiety: Orange Love Mini i Love Standard. W pierwszym przypadku operator zapewni Wam internet światłowodowy oraz abonament komórkowy z pakietem 100 GB miesięcznie, natomiast w drugim światłowód i abonament z paczką aż 600 GB co miesiąc, a do tego też telefon internetowy i dostęp do 131 kanałów telewizyjnych. Ponadto będziecie mogli wybrać dodatkowy pakiet TV Komfortowy lub Eleven za 0 złotych na 12 miesięcy.

W przypadku wybrania oferty Orange Love Standard operator od pierwszego miesiąca będzie naliczał również opłatę w wysokości 4,99 złotych za wypożyczenie dekodera (+ 4,99 złotych za wypożyczenie modemu jak w każdym przypadku). Jak zostało wspomniane, promocja jest dostępna do 4 września 2023 roku. Aby z niej skorzystać, należy zostawić swój numer telefonu na tej stronie internetowej (można to zrobić tylko w ten sposób, nie da się innym kanałem).