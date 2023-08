Już za tydzień kupicie pierwszy tablet T-Mobile i dwa nowe smartfony operatora

Blisko rok temu polski oddział T-Mobile wprowadził do sprzedaży dwa pierwsze smartfony pod własną marką. Dziś ogłosił premierę ich bezpośrednich następców, a także swojego pierwszego tabletu. Co zaoferują nowe urządzenia i ile będą kosztowały? Warto to wiedzieć, bo ich sprzedaż rozpocznie się już za tydzień.

T Tablet to pierwszy tablet T-Mobile (specyfikacja, cena)

Tablet zaoferuje swoim właścicielom ekran o przekątnej 10,36 cala i rozdzielczości 2000×1200 pikseli (220 ppi), który będzie odświeżał obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz. Ponadto do ich dyspozycji oddane zostaną 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (istnieje możliwość rozbudowania tej ostatniej za pomocą karty microSD o pojemności nawet 2 TB).

Na pokładzie tabletu T Tablet znalazł się również procesor MediaTek Dimensity 700 z modemem 5G. Tu koniecznie trzeba zauważyć, że urządzenie obsłuży zarówno fizyczną kartę SIM, jak i eSIM. Ponadto sprzęt otrzymał podwójny aparat na tyle 13 Mpix + 2 Mpix do pomiaru głębi oraz 8 Mpix na przodzie, a także czytnik linii papilarnych i akumulator o pojemności 7000 mAh. Wymiary T Tablet to 157,1×247,6×7,85 mm, a waga – 480 gramów.

T-Mobile informuje, że po wyjęciu z pudełka tablet będzie pracował pod kontrolą systemu Android 13 i otrzyma dwie aktualizacje Androida. Sugerowaną cenę T Tablet ustalono na 1089 złotych, ale ma być też dostępny w ofercie łączonej od 50 złotych miesięcznie w zestawie z nielimitowaną usługą internetu.

Specyfikacja tabletu T Tablet (źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska)

T Phone 5G (2023) i T Phone Pro 5G (2023) – specyfikacja, cena

Nowa wersja T Phone 5G ma 6,52-calowy ekran o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli ze standardowym odświeżaniem 60 Hz, procesor MediaTek Dimensity 700 z modemem 5G, 4 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej (+ microSD do 2 TB), trzy aparaty na tyle: 50 Mpix + 2 Mpix do pomiaru głębi + 2 Mpix do zdjęć makro i jeden 8 Mpix na przodzie, a także czytnik linii papilarnych, moduł NFC i akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla 15 W ładowania przewodowego.

5.5 Ocena

T Phone 5G 2023 fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13, ale T-Mobile nie podaje, ile aktualizacji otrzyma. Smartfon ma wymiary 166,6×76,4×8,76 mm i waży 195 gramów. Urządzenie ma też certyfikat IP52, potwierdzający odporność na pył i wodę w określonych warunkach.

Specyfikacja smartfona T Phone 5G 2023 (źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska)

T Phone Pro 5G 2023 wyposażono natomiast w 6,82-calowy ekran o rozdzielczości HD+ 1640×720 pikseli z odświeżaniem 60 Hz, 6 GB RAM, 256 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 2 TB), moduł NFC, czytnik linii papilarnych, aparat 16 Mpix na przodzie oraz cztery aparaty na tyle: 50 Mpix + 5 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do pomiaru głębi.

Smartfon fabrycznie ma zainstalowany system Android 13, a jego zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 5000 mAh, który użytkownicy naładują zarówno przewodowo, jak i indukcyjnie (odpowiednio z mocą do 15 W i 10 W). Ten model także ma certyfikat IP52, a jego waga to 214 gramów. Podane przez T-Mobile wymiary wydają się jednak błędne, bo nie jest możliwe, aby T Phone Pro 5G mierzył tyle samo ile T Phone 5G.

Specyfikacja smartfona T Phone Pro 5G 2023 (źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska)

T Phone 5G 2023 będzie kosztował 1149 złotych, natomiast T Phone Pro 5G 2023 – 1349 złotych. To cena zestawu z ładowarką, etui, folia ochronną i słuchawkami T-TWS w prezencie w abonamentach M i L. Sprzedaż nowego tabletu i smartfonów T-Mobile rozpocznie się 24 sierpnia 2023 roku.

Jeśli jesteście ciekawi, czym różnią się nowe wersje T Phone 5G i T Phone Pro 5G od poprzednich, zajrzyjcie do tego artykułu na Tabletowo.