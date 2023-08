T-Mobile rozdaje bonusowe 200 GB, ale trzeba spełnić jeden warunek

W ramach nowej promocji klienci korzystający z T-Mobile na kartę i Heyah na kartę mogą odebrać bonusowe 200 GB na 30 dni. Trzeba przyznać, że mamy do czynienia ze zdecydowanie sporą paczką internetu. Oczywiście jest jeden haczyk.

200 GB w T-Mobile i Heyah

W Polsce operatorzy sieci komórkowych wyraźnie rywalizują między sobą, często wprowadzając nowe oferty, a także interesujące promocje. W związku z tym, że teraz smartfony wykorzystywane są przede wszystkim do przeglądania internetu, to spora część z tych promocji dotyczy właśnie paczek gigabajtów do wykorzystania. Oczywiście T-Mobile nie jest tutaj wyjątkiem.

Firma ogłosiła nową akcję specjalną, która pozwala na odebranie bonusowych 200 GB, a więc paczki internetu, którą nie jest łatwo wykorzystać w ciągu miesiąca. Jednak taka paczka jak najbardziej może przydać się podczas wciąż trwających wakacji, gdy smartfon pełni dodatkowo rolę routera dla innych urządzeń. W końcu jeden dłuższy film w wysokiej rozdzielczości może pochłonąć kilka gigabajtów. Natomiast mając 200 GB nie musimy martwić się, że podczas wyjazdu zabraknie nam dostępu do szybkiego internetu.

Jak już wcześniej wspomniałem, w celu skorzystania z omawianej promocji trzeba spełnić jeden warunek. To jak najbardziej zrozumiałe, bowiem nie ma nic za darmo. Na szczęście, T-Mobile nie wymaga od swoich klientów niczego naprawdę skomplikowanego i trudnego, a warunek bez problemów spełni każdy zainteresowany paczką 200 GB.

Jak odebrać bonusowe 200 GB?

Operator informuje, że paczkę 200 GB można odebrać, gdy zdecydujemy się wyrazić komplet zgód marketingowych w dowolnym kanale. Można to zrobić w następujący sposób:

Klienci T-Mobile na kartę mogą aktywować zgody marketingowe w aplikacji Mój T-Mobile lub poprzez kod USSD 5551#. Szczegóły dotyczące zgód marketingowych dostępne są na tej stronie.

Klienci Heyah na kartę zaś mogą aktywować zgody marketingowe w aplikacji Moja Heyah lub kodem USSD 150160#. Szczegóły dotyczące zgód marketingowych znajdziecie tutaj.

Należy jeszcze dodać, że z dodatkowych 200 GB mogą skorzystać zarówno obecni, jak i nowi użytkownicy ofert T-Mobile na kartę z taryfą GO! oraz Heyah na kartę z taryfą Dniówka. Pakiet jest jednorazowy, bezpłatny oraz nie wyklucza się z dotychczasowym bonusem 5 złotych za wyrażenie zgody.