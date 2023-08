Oddaj stary smartfon w T-Mobile i zyskaj nawet 250 złotych zniżki na nowy

T-Mobile rusza z interesującą akcją, której jednym z założeń jest troska o naturę. Otóż osoby, które zdecydują się oddać stary smartfon lub inny sprzęt mogą zyskać nawet 250 złotych rabatu na nowy model.

Starty sprzęt nie musi leżeć w szafie

Co zrobić ze starym, już nieużywanym smartfonem? Owszem, można go zachować jako pamiątkę, aczkolwiek lepszym wyjściem będzie oddanie w celu recyklingu i w ten sposób zrobienie czegoś dobrego dla planety. Jeśli zdecydujemy się na taki ruch w T-Mobile, to nie tylko będziemy bardziej ekologiczni, ale jeszcze zyskamy rabat na nowy model. Brzmi interesująco? Według mnie jak najbardziej.

W ramach kampani „W trosce o naturę” operator ruszył z akcją, której celem jest zmniejszenie liczby smartfonów zalegających w domach, które nie są używane i po prostu zazwyczaj można w ich przypadku użyć określenia „elektrośmieci”. Zadanie zainteresowanego klienta sprowadza się do odwiedzenia jednego z salonów T-Mobile i przyniesienia starego sprzętu. Na miejscu zostanie on umieszczony w specjalnym pojemniku na odpady elektroniczne.

Nie musi to być smartfon. Warto podkreślić, że mogą to być również tradycyjne telefony czy smartwatche – ważne, aby były to urządzenia wykorzystujące kartę SIM do łączności mobilnej. Nie musimy szukać pudełka, ładowarki ani innych akcesoriów – wystarczy samo urządzenie. Należy jeszcze upewnić się, że dane prywatne zostały usunięte ze smartfona lub innego sprzętu.

Nawet 250 złotych zniżki na nowy smartfon w T-Mobile

W kolejnym etapie klient może wybrać plan taryfowy najlepiej dopasowany do swoich potrzeb, a wraz z nim otrzymać zniżkę na nowy smartfon, wynoszącą odpowiednio: 250 złotych w abonamencie L Nielimitowana, 150 złotych w przypadku wariantu M Nielimitowana lub 50 złotych przy wyborze taryfy w wersji S lub XS.

Operator dodaje, że do wyboru są wszystkie telefony dostępne w ofercie T-Mobile, chociaż podobno warto zwrócić uwagę na Samsunga Galaxy A54 5G lub Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Oczywiście to tylko propozycje, aczkolwiek szybka kalkulacja pozwala orzec, że im tańszy sprzęt wybierzemy, tym bardziej odczuwalna będzie zniżka ;)

Jeśli zainteresowała Was ogłoszona akcja, to warto odwiedzić stronę T-Mobile. Możliwe, że teraz Wasz stary, nieużywany telefon jednak na coś się przyda i pozwoli otrzymać zniżkę na nowy model.