To nie będzie najlepsza Xperia w historii, ale i tak warto czekać

Pierwsza „Xperia nowej generacji”, tj. Sony Xperia 1, dosłownie skradła moje serce i gdyby nie jej nieakceptowalnie dla mnie wysoka cena, byłaby moim nowym smartfonem. Kolejne generacje już nie wywoływały u mnie podobnych emocji, jednak najnowsza, której premiera zbliża się wielkimi krokami, zdecydowanie będzie warta uwagi.

To nie będzie najlepsza Sony Xperia w historii, ale i tak warto czekać na jej oficjalną premierę

Sony wysoko ustawiło poprzeczkę, prezentując model Xperia PRO-I, który wyposażono w aparat z sensorem Exmor RS CMOS o rozmiarze 1 cala. Smartfon z miejsca stał się obiektem westchnień i marzeń wielu fanów fotografii, tym bardziej, że jego cena została ustalona na zaskakująco „niskim” poziomie 1299,99 dolarów. Dla porównania, Sony Xperia Pro kosztowała na start absurdalne 2499,99 dolarów.

Xperia 1 III (fot. Andrzej Libiszewski / Tabletowo.pl)

Co ciekawe, Xperia PRO-I widnieje na polskiej stronie Sony, co sugeruje, że może być dostępna w Polsce, chociaż producent oficjalnie tego nie zapowiedział. Można mieć natomiast pewność, że Sony Xperia IV trafi do sprzedaży w kraju nad Wisłą i warto na to czekać, gdyż najnowsze informacje na temat tego smartfona brzmią bardzo obiecująco.

Według jednego z informatorów, używającego na Twitterze nicku @TheGalox_, Xperia IV będzie dużo lepsza niż Xperia 1 III. Zapowiada on, że nowy smartfon japońskiego producenta zaoferuje nowe aparaty, szybsze ładowanie i ulepszony design.

Mimo że obiecujące, nie są to zbyt precyzyjne informacje. Swoje trzy groszy dorzuciły jednak również inne źródła, które donoszą, że Sony Xperia IV zostanie wyposażona w procesor Snapdragon 8 Gen 1 oraz od 12 GB do nawet 16 GB RAM i od 256 GB do 512 GB pamięci wbudowanej. Smartfon zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 45 W (z wykorzystaniem technologii PD).

Xperia 1 III (fot. Andrzej Libiszewski / Tabletowo.pl)

Ponadto mówi się, że nowa Sony Xperia IV zaoferuje aparat o rozdzielczości 12 Mpix z sensorem Sony Exmor RS IMX36312 i obiektywem ultraszerokokątnym (podobnie jak Xperia 1 III), podczas gdy aparat główny i teleobiektyw „zostaną ulepszone”. Niestety, nie wiadomo, co to znaczy, ale niewykluczone, że Japończycy sięgną po matryce o wysokiej rozdzielczości (na przykład 50 Mpix), tak samo jak ich konkurencja.

Według źródła z Chin, nowa Sony Xperia IV zadebiutuje w maju 2022 roku. Nie wiadomo jednak, w jakiej kolejności producent będzie ją wprowadzał na poszczególne rynki. Dla przypomnienia, Xperia 1 III najpierw trafiła do sprzedaży w Chinach (w czerwcu), a dopiero później na całym świecie, w tym w Polsce (w sierpniu).