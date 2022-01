Android Auto wkrótce otrzyma znaczące zmiany w interfejsie

Momentami można odnieść wrażenie, że Android Auto w Mountain View traktowany jest jako produkt drugiej kategorii. Nie oznacza to jednak, że Google nie prowadzi prac nad jego udoskonaleniem. Co więcej, niebawem użytkownicy otrzymują największe zmiany w wyglądzie od kilku lat.

Sporo zmiany w interfejsie

Ostatnia większa aktualizacja, która wprowadziła odczuwalne zmiany w wyglądzie Android Auto, została wydana w 2019 roku. Otrzymaliśmy wówczas zauważalnie bardziej nowoczesny interfejs, a także zestaw udogodnień wpływających na komfort korzystania z oprogramowania w samochodzie.

W obecnej wersji rozwiązanie Google dla kierowców wciąż prezentuje się świeżo i pod tym względem niewiele można mu zarzucić. Mimo tego, firma z Mountain View zdecydowała się na kolejne duże odświeżenie wizualne.

Należy tutaj zaznaczyć, że nie będziemy mieli do czynienia z rewolucją, taką jak w 2019 roku. Nie będzie więc konieczne uczenie się obsługi prawie od nowa, ale zmiany są jak najbardziej widoczne. Wystarczy spojrzeć na ekran główny, aby od razu wiedzieć, że jest to nowa wersja Android Auto.

Widok nawigacji jest najważniejszy w Android Auto

Śmiem twierdzić, że Android Auto wykorzystywany jest przede wszystkich w dwóch celach. Pierwszy to odtwarzanie muzyki lub podcastów, a drugi to wygodny dostęp do nawigacji. Najwidoczniej Google jest tego świadome, bowiem w nadchodzącej dużej aktualizacji chce skupić się na drugiej funkcjonalności.

Jak zwraca uwagę XDA Developers, odświeżony projekt zakłada zmniejszenie przypadków, gdy użytkownik musi opuścić ekran nawigacji. Przede wszystkim, nie trzeba będzie wychodzić tak często z widoku mapy, aby wykonać niektóre zadania.

Przycisk home, umieszczony w lewym dolnym rogu, pozwala oczywiście szybko przejść do ekranu domowego, ale również po jego dłuższym przytrzymaniu wysunięte zostaną widżety, bez wychodzenia z aplikacji nawigacji.



Warto jeszcze zauważyć, że wszystkie ikony (Wi-Fi, wskaźnik baterii czy zegar) zostały przeniesiony w prawy dolny róg. Poszczególne elementy interfejsu również zyskały nowy wygląd.

Co więcej, w nowej wersji Android Auto pojawiła się aplikacja Cast. Według obecnych informacji, może ona służyć do tworzenia kopii ekranu smartfona, która będzie wyświetlana na wyświetlaczu wbudowanym w samochód. Nie jest to jednak pewne.

Trudno obecnie wskazać, kiedy opisane zmiany zostaną udostępnione użytkownikom. Google nie podało żadnego oficjalnego terminu.