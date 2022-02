T-Mobile rozpoczyna całkowite wyłączanie sieci 3G. Co to oznacza dla klientów?

Technika nieustannie idzie do przodu i nie można pozwolić, by stanąć w miejscu i nie reagować na zmiany. Prędzej czy później musiało do tego dojść – T-Mobile oficjalnie poinformowało, że rozpoczęło całkowite wyłączanie technologii 3G w sieci komercyjnej. Co to oznacza dla klientów?

T-Mobile rozpoczyna całkowite wyłączenie sieci 3G. Co to oznacza dla klientów?

Operator poinformował, że planuje wyłączenie technologii 3G na 56 stacjach bazowych w powiatach ostrowieckim, starachowickim i opatowskim. Ponadto dodaje, że wyłączenie 3G na dużym spójnym obszarze sieci komercyjnej jest najprawdopodobniej ostatnim testem przez masowym wyłączeniem tej technologii w całej sieci komercyjnej T-Mobile.

Według operatora, jest to naturalny krok w rozwoju technologii komunikacji mobilnej. Obecnie jego klienci przesyłają 97% wszystkich danych, korzystając z sieci LTE i 5G. Do tego ponad połowa rozmów telefonicznych realizowana jest w technologii VoLTE.

W praktyce oznacza to, że sieć 3G pozostaje w dużej mierze pusta, tj. niewykorzystywana, do czego przyczynia się również fakt, że już od ponad roku wszystkie nowe modele telefonów, sprzedawane przez T-Mobile, obsługują zarówno technologię LTE, jak i VoLTE.

Jednocześnie klienci przesyłają przez sieć komórkową coraz więcej danych, a sieci LTE i 5G nie są z gumy. Każdy zasób jest na wagę złota (tym bardziej przed rozpoczęciem aukcji częstotliwości dla 5G), dlatego operator nie może sobie pozwolić na to, aby zasoby sieci 3G się marnowały, tj. pozostawały niewykorzystywane.

W związku z tym, po tym, jak technologia 3G zostanie całkowicie wyłączona, T-Mobile przeznaczy pozyskane częstotliwości z zakresu 900 MHz na zwiększenie pojemności sieci LTE i 5G, co przełoży się na możliwość osiągnięcia wyższych prędkości transferu danych w tych sieciach. Operator szacuje, że nawet o ponad 10%.

Firma informuje, że klienci, którzy mają karty SIM starsze niż 7 lat, mogą je wymienić za darmo w salonach i sklepach T-Mobile. Jednocześnie warto przyjść z używanym przez siebie telefonem, aby konsultanci sprawdzili, czy obsługuje on technologię LTE. Jeżeli okaże się, że nie, sprzedawcy zaproponują różne modele urządzeń we wszystkich przedziałach cenowych, aby klient mógł wybrać nowy sprzęt w zależności od swoich potrzeb i wymagań.

Jeśli jednak nie będzie chciał kupować nowego telefonu – nie musi tego robić, ponieważ jeżeli obecnie używany model obsługuje 3G, to jednocześnie obsługuje również sieć 2G, której T-Mobile (na razie) nie wyłącza, a przez którą nadal można rozmawiać i SMS-ować. Mimo wszystko (bezpłatna!) wymiana karty SIM może być konieczna.

Ponadto T-Mobile przygotował dedykowaną stronę internetową, na której wyczerpująco wyjaśnia wszystkie kwestie związane z wyłączeniem sieci 3G – warto na nią zajrzeć, aby nie mieć żadnych wątpliwości odnośnie tego nieuniknionego procesu.