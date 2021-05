Sony Xperia Pro pojawiła się w Europie. Na widok ceny ugną Wam się kolana

Sony nigdy nie słynęło z oferowania przystępnie wycenionych smartfonów. Cena Sony Xperia Pro w Europie jest jednak tak niewiarygodnie wysoka, że aż trudno w nią uwierzyć. To czysta abstrakcja!

Już cena Sony Xperia Pro w USA zwaliła nas z nóg

Historia Sony Xperia Pro jest dość długa, ponieważ smartfon został zaprezentowany już 24 lutego 2020 roku, ale dopiero 26 stycznia 2021 roku (tak, prawie rok później) trafił do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, gdzie jego cenę ustalono na 2499,99 dolarów, co przy obecnym kursie dolara jest równowartością ~9350 złotych.

Reklama

Wydawać by się mogło, że już taka cena Sony Xperia Pro może skutecznie zniechęcić do zakupu, tym bardziej, że sam producent sprawił, iż podobną funkcjonalność po ostatnich aktualizacjach mogą zaoferować również tańsze Xperia 1 II i Xperia 5 II. Właśnie okazuje się jednak, że i tak jest ona niska w porównaniu z tą, jaka będzie obowiązywać w Europie.

źródło: Sony

Cena Sony Xperia Pro w Europie to już totalny kosmos. Kto kupi ten smartfon?!

Ceny w Stanach Zjednoczonych nie powinny stanowić punktu odniesienia do cen w Europie, ponieważ podawane przez producentów to kwoty netto, do których należy jeszcze doliczyć podatek – a w każdym z 50 stanów jego wysokość może być inna.

Często jednak zdarza się, że cena w dolarach jest przeliczana na cenę w euro w stosunku 1:1 i tak jest też w tym przypadku. Cena Sony Xperia Pro w Europie została bowiem ustalona na 2499 euro. Jest to jednak znacznie więcej niż 2499 dolarów – to równowartość (siedzicie?) ~11350 złotych!! Klienci w Wielkiej Brytanii będą musieli zapłacić jeszcze więcej, bo 2299 funtów, czyli ~12000 złotych!

I tak, cały czas mowa tu o smartfonie, który oferuje tylko niewiele więcej niż „przeciętny” flagowiec, bo złącze HDMI i kilka udogodnień dedykowanych twórcom wideo. Jak jednak zostało już wspomniane, podobną funkcjonalność można uzyskać, posiadając znacznie tańsze modele Xperia 1 II i Xperia 5 II.

Cena Sony Xperia Pro jest tym bardziej niewiarygodnie wysoka, że za podobne pieniądze aktualnie można kupić nawet dwa składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 2! Jestem doprawdy ciekawy, ile egzemplarzy Xperii Pro sprzeda Sony…