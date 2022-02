realme 9 Pro i 9 Pro+ z OIS zadebiutują w Polsce już wkrótce (data premiery)

Już za kilkanaście realme wprowadzi do Polski dwa nowe smartfony z serii realme 9 Pro. Jeden z nich zapowiada się szczególnie interesująco. Jeśli producent zaoferuje go w (bez)konkurencyjnej cenie, to będzie groźnym rywalem dla bardzo popularnego Samsunga Galaxy.

Data polskiej premiery realme 9 Pro i 9 Pro+

Na temat nowych smartfonów marki realme pojawiło się już mnóstwo informacji, ale wciąż nie zostały one oficjalnie zaprezentowane przez producenta. Niewykluczone, że Polska będzie jednym z pierwszych krajów, w którym zadebiutują. Na szczęście klienci w Polsce nie będą musieli długo czekać, ponieważ polska premiera realme 9 Pro i 9 Pro+ została zaplanowana na 16 lutego 2022 roku, na godzinę 11:00.

źródło: realme Polska

Szczególnie interesująco i obiecująco zapowiada się realme 9 Pro+, ponieważ zaoferuje aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. To dość rzadko spotykana funkcja w modelach ze średniej półki, a prawdopodobnie najbardziej znanym przykładem średniaka z OIS jest Samsung Galaxy A52s 5G.

Ponadto na pokładzie realme 9 Pro+ znajdzie się 6,43-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, a także procesor MediaTek Dimensity 920 z modemem 5G oraz do 8 GB RAM i do 256 GB wewnętrznej pamięci wbudowanej.

Specyfikacja smartfona obejmować będzie również m.in. aparat o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie (w okrągłym otworze w lewym górnym rogu wyświetlacza) i dodatkowe dwa na tyle (8 Mpix i 2 Mpix), ekranowy czytnik linii papilarnych oraz akumulator o pojemności 4500 mAh.

Specyfikacja realme 9 Pro będzie podobna, ponieważ ten model również zaoferuje swoim właścicielom m.in. wyświetlacz Super AMOLED Full HD+ z ekranowym czytnikiem linii papilarnych oraz aparaty o rozdzielczościach 16 Mpix (na przodzie w otworze w lewym górnym rogu ekranu), 8 Mpix i 2 Mpix (na tyle), a także do 8 GB RAM i do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Ekran w realme 9 Pro będzie miał jednak przekątną 6,59 cala i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparat główny rozdzielczość 64 Mpix (bez OIS), a akumulator pojemność 5000 mAh. Ponadto w tym modelu znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G.

realme 9 Pro (źródło: @OnLeaks, @Smartprix)

Na tę chwilę nie znamy jeszcze cen nowych smartfonów z serii realme 9 Pro w Polsce.