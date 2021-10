Oto nowa Sony Xperia PRO-I. Sony stworzyło fotograficznego giganta

Sony ogromnie nas zaskoczyło zapowiedzią rychłej premiery nowego smartfona Xperia. Japończykom prawie do końca udało się skrywać nową, fotograficzną Xperię PRO-I w tajemnicy. Niestety, na kilka godzin przed oficjalną prezentacją do sieci przedostały się jej rendery. Dopiero teraz dowiedzieliśmy się jednak, co oferuje i ile kosztuje.

Specyfikacja Sony Xperia PRO-I

Sony nazywa Xperię PRO-I „aparatem”, ponieważ możliwości fotograficzne mają być jej najmocniejszą stroną – to właśnie im producent poświęca najwięcej uwagi na oficjalnej stronie produktu, podczas gdy o pozostałych aspektach wspomina „mimochodem” lub nawet wcale.

Sony Xperia PRO-I została stworzona dla fotografów, filmowców i operatorów filmowych. Smartfon ma umożliwić im rejestrowanie, edytowanie i udostępnianie materiałów na jednym urządzeniu. Wielu użytkowników z pewnością doceni taką wszechstronność i wygodę.

Sony Xperia PRO-I (źródło: Sony)

Sony Xperia PRO-I oferuje aparat z sensorem Exmor RS CMOS o rozmiarze 1 cala, dzięki któremu rejestrowane nim zdjęcia i filmy mają cechować się „wyjątkową jakością”, m.in. dzięki temu, że pojedynczy piksel ma rozmiar aż 2,4 μm. Według deklaracji producenta, smartfon potrafi uchwycić zdjęcia z mniejszą ilością szumów w warunkach słabego oświetlenia oraz zapewnić niespotykaną szczegółowość nawet w sytuacjach, gdy zakres dynamiczny jest bardzo wysoki.

Ponadto Sony Xperia PRO-I wykorzystuje optykę ZEISS Tessar, która umożliwia wykonywanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości z mniejszymi zniekształceniami i jednocześnie bardziej intensywnym kontrastem i ostrością. Do tego elementy optyczne soczewek ZEISS mają powłokę antyrefleksyjną T* na wszystkich powierzchniach i konstrukcję optyczną, która gwarantuje „doskonałą jakość obrazu w każdych warunkach oświetleniowych”.

Na tym jednak jeszcze nie koniec, ponieważ Sony Xperia PRO-I, oprócz 1-calowego sensora, oferuje również podwójną przysłonę – f/2.0 i f/4.0, dzięki czemu użytkownicy będą mogli „eksperymentować z głębią ostrości”. Co prawda zmienna przysłona nie jest innowacją, gdyż podobne rozwiązanie miały na pokładzie kiedyś flagowce Samsunga, lecz Koreańczycy z jakiegoś powodu z niego zrezygnowali, a do tego w ich przypadku zakres wynosił od f/1.5 do f/2.4.

Oprócz głównego aparatu (12 Mpix, 24 mm), Sony Xperia PRO-I oferuje też ultraszeroki (12 Mpix, 16 mm, f/2.2) i teleobiektyw (12 Mpix, 50 mm, f/2.4) oraz sensor 3D iToF, a także szereg dodatkowych rozwiązań, m.in. autofokus, wykorzystujący detekcję fazy i autofokus, śledzący w czasie rzeczywistym ruch oczu (działa zarówno w przypadku ludzi, jak i zwierząt) oraz funkcję śledzenia szybko poruszających się obiektów i możliwość wykonania nawet 20 zdjęć w jedną sekundę.

Sony Xperia PRO-I (źródło: Sony)

Ponadto Sony Xperia PRO-I oferuje optyczną stabilizację obrazu, wieloklatkową redukcję szumów (funkcja ta wykonuje ponad 10 zdjęć jedno za drugim, a następnie łączy je, żeby zmniejszyć ilość szumów), wsparcie dla 12-bitowej głębi koloru podczas wykonywania zdjęć w formacie RAW i nagrywanie wideo w 4K HDR w 120 klatkach na sekundę.

Oczywiście nie zabrakło też dedykowanego klawisza do wykonywania zdjęć, a obok niego znajduje się programowalny przycisk, do którego domyślnie przypisane jest natychmiastowe uruchamianie trybu Videography Pro. Co więcej, na bocznej krawędzi można znaleźć także miejsce do zaczepienia smyczy. Kiedyś miał to każdy telefon, dziś jest to nie lada ewenementem.

Sony Xperia PRO-I (źródło: Sony)

Sony informuje również, że Sony Xperia PRO-I jest idealnym uzupełnieniem aparatu Sony Alpha, ponieważ dzięki aplikacjom Imaging Edge Mobile i Transfer & Tagging użytkownik będzie mógł swobodnie przesyłać pliki pomiędzy urządzeniami oraz sterować funkcjami aparatu za pośrednictwem smartfona. Co więcej, producent przygotował też zewnętrzny ekran Vlog Monitor, do którego można podłączyć mikrofon oraz oraz uchwyt z bezprzewodowym pilotem, na przykład GP-VPT2BT.

Pozostała specyfikacja Sony Xperia PRO-I w dużej mierze pokrywa się z listą parametrów modelu Sony Xperia 1 III, poza ilością pamięci wbudowanej (512 GB), wymiarami (166x72x8,9 mm) i wagą (211 gramów).

Cena Sony Xperia PRO-I

Cena Sony Xperia PRO-I została ustalona w Stanach Zjednoczonych na 1799,99 dolarów. Dla porównania, Sony Xperia 1 III kosztuje w USA 1299,99 dolarów. Cena nowego smartfona jest jednak zaskakująco… niska, ponieważ należy przypomnieć, że za model Sony Xperia Pro trzeba zapłacić zawrotne 2499,99 dolarów!