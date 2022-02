Najdroższy Galaxy Tab S8 ma kosztować ponad 7000 złotych

Ciągle się powtarza, że 9 lutego 2022 roku Samsung zaprezentuje nowe smartfony z serii Galaxy S22, wśród których znajdzie się „potomek Galaxy Note”. Trzeba jednak pamiętać, że tego dnia zaanonsowane zostaną również nowe tablety z rodziny Galaxy Tab S8. Jeszcze przed ich premierą dowiedzieliśmy się, ile klienci w Europie będą musieli za nie zapłacić.

Ceny tabletów z serii Galaxy Tab S8 w Europie przed premierą

Zapowiada się na to, że klienci w Europie dostaną do wyboru aż czternaście modeli, a najdroższy będzie kosztował ponad dwa razy tyle, co najtańszy tablet z serii Galaxy Tab S8. Samsung dosłownie zasypie półki sklepowe swoimi nowymi Galaxy Tabami, a zainteresowani nimi staną przed nie lada dylematem, bo im większy wybór, tym większy problem, aby podjąć ostateczną decyzję.

fot. Evan Blass

Według informacji, które przekazuje Roland Quandt, oficjalne ceny modeli Tab S8 i Tab S8+ w Europie będą wynosiły:

Tab S8 8 GB/128 GB – 749 euro (równowartość ~3430 złotych) za wersję WiFi i 899 euro (~4120 złotych) za 5G,

Tab S8 8 GB/256 GB – 799 euro (~3660 złotych) za wariant WiFi i 949 euro (~4350 złotych) za 5G,

Tab S8+ 8 GB/128 GB – 949 euro za wersję WiFi i 1099 euro (~5040 złotych) za 5G,

Tab S8+ 8 GB/256 GB – 999 euro (~4580 złotych) za wariant WiFi i 1149 euro (~5260 złotych) za 5G.

Jak widać, to już aż osiem modeli. Z kolei Galaxy Tab S8 Ultra będzie dostępny w Europie w aż sześciu wersjach:

8 GB/128 GB WiFi – 1149 euro,

8 GB/128 GB 5G – 1299 euro (~5950 złotych),

12 GB/256 GB WiFi – 1299 euro,

12 GB/256 GB 5G – 1449 euro (~6640 złotych),

16 GB/512 GB WiFi – 1449 euro,

16 GB/512 GB 5G – 1599 euro (~7330 złotych).

fot. Evan Blass

Jak widać, po przeliczeniu na złotówki, najtańszy tablet będzie tańszy od najdroższego aż o 3900 złotych, jednak należy pamiętać, że wciąż nie wiemy, jakie będą ceny w Polsce. Poznamy je dopiero 9 lutego 2022 roku po najbliższym Galaxy Unpacked. Ponadto nie mamy pewności, że wszystkie ww. modele trafią do sprzedaży w kraju nad Wisłą. Mimo wszystko należy się przygotować na spory wydatek.