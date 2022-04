Specyfikacja Google Pixel 6a jest już znana. Premiera coraz bliżej

Wiele wskazuje na to, że Google Pixel 6a zadebiutuje już w przyszłym miesiącu, pierwszego dnia dorocznej konferencji I/O – 11 maja 2022 roku. Smartfon ma jednak przed nami już niewiele tajemnic. Od dłuższego czasu wiemy, jak będzie wyglądał, a teraz dowiedzieliśmy się, co znajdzie się w jego wnętrzu.

Specyfikacja Google Pixel 6a

Flagowe Pixel 6 i Pixel 6 Pro, które zadebiutowały 19 października 2021 roku, wzbudziły ogromne zainteresowanie i przynajmniej tyle samo kontrowersji, ponieważ Google wielokrotnie wydało wadliwą aktualizację oprogramowania. Przez jedną z nich smartfony całkowicie straciły zasięg, przez co uniemożliwiały korzystanie z podstawowych funkcji, tj. wykonywania i odbierania połączeń, wymianę wiadomości i MMS-ów oraz korzystanie z internetu mobilnego.

Gigant z Mountain View nie zamierza jednak rezygnować z wprowadzania na rynek kolejnych smartfonów. Na horyzoncie jest zarówno Google Pixel 6a, jak i Pixel 7 i Pixel 7 Pro. W przypadku tych ostatnich mówi się, że otrzymają one tę samą optykę co Pixel 6 i 6 Pro – może ona doczekać się jakiejś optymalizacji, ale resztą „magii” zajmie się oprogramowanie.

O ile szczegółowa specyfikacja smartfonów Pixel 7 i 7 Pro nie jest jeszcze znana (choć wiemy, jak mniej więcej będą wyglądać), tak lista parametrów Google Pixel 6a nie jest już tajemnicą. Otworzy ją wyświetlacz OLED o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz okrągłym otworem, w którym znajdzie się 8 Mpix z sensorem Sony IMX355 do selfie i rozmów wideo. Z ekranem zintegrowany zostanie też czytnik linii papilarnych.

Na tyle Google Pixel 6a znajdą się natomiast dwa aparaty o rozdzielczości ~12 Mpix każdy. Pierwszy, szerokokątny otrzyma matrycę Sony IMX363, natomiast drugi z obiektywem ultraszerokokątnym sensor Sony IMX386. W środku smartfona Google zaś umieści procesor Google Tensor GS101 wraz z 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej i od 6 GB do 8 GB RAM.

Google Pixel 6a po wyjęciu z pudełka pracować ma pod kontrolą systemu Android 12, ale będzie jednym z pierwszych w kolejce do otrzymania aktualizacji do Androida 13. Smartfon zasili akumulator o pojemności 4800 mAh, który użytkownik naładuje z mocą 30 W. Nie wiadomo jednak, czy ładowarka znajdzie się w zestawie, bo producent nie dodaje jej do modeli Pixel 6 i 6 Pro.