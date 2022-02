Do premiery jeszcze daleko, ale już teraz wiadomo, jak będzie wyglądać Google Pixel 7

Prawdopodobna premiera smartfonów Google Pixel 7 czeka nas w październiku, ale często bywa tak, że informacje dotyczące spodziewanych urządzeń docierają do nas znacznie wcześniej. Poznaliśmy więc wygląd nowych flagowców Google.

Google Pixel 7 jak z obrazka

Ponieważ informatorom udało się dotrzeć do danych dotyczących projektów CAD nowych smartfonów Google, niektórzy graficy pokusili się o przygotowanie na ich podstawie grafik ukazujących prawdopodobny wygląd kolejnej generacji Pixeli.

Google Pixel 7 wydaje się całymi garściami czerpać z estetyki wprowadzonej w modelu Pixel 6, gdzie bryła urządzenia jest mocno prostokątna, a tylny aparat zamontowano w ciągnącym się przez całą szerokość obudowy wybrzuszeniu. Z wizualizacji wynika, że znajdą się tam dwa obiektywy. Z przodu, w okrągłym wycięciu w ekranie, widać będzie oczko 8-megapikselowej kamery do selfie. Wyświetlacz ma zyskać przekątną 6,2 lub 6,4 cala.

Obudowa ma zyskać wymiary 155,6 x 73,1 x 8,7 mm, co oznacza, że Pixel 7 będzie odrobinę krótszy, węższy i nieco cieńszy w porównaniu z Pixelem 6. Dodatkowe informacje są niedostępne. Co prawda spekuluje się na temat elementów specyfikacji, ale na ten moment przypomina to bardziej wróżenie z fusów.

Google Pixel 7 Pro

Podobny zestaw danych mamy o smartfonie Google Pixel 7 Pro. Nieznana jest szczegółowa lista użytych podzespołów, ale za to można określić jego wymiary: 163,9 × 75,9 × 8,9 mm. Ekran ma 6,7 lub 6,8 cala, a więc całość będzie bardzo przypominać aktualnego flagowca z Mountain View.

Ci, którzy liczyli na nowy design smartfonów Google mogą się srogo zawieść podczas październikowej premiery. Oczywiście do czasu oficjalnej prezentacji niczego nie można być w 100% pewnym, ale wydaje się logiczne, że producent przynajmniej przez jedną-dwie generacje będzie chciał zachować styl opracowany na potrzeby Pixela 6.