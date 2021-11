Pixel 6 i 6 Pro mają poważny problem – niektóre modele nie chcą współpracować z „obcymi” ładowarkami

Najnowsze, flagowe smartfony Google trafiły do sprzedaży już w ubiegłym miesiącu i cieszą się na tyle dużą popularnością, że kupno niektórych modeli jest nie lada wyzwaniem, ponieważ nie każdy jest dostępny „od ręki”. Nie wszyscy ich właściciele są jednak zadowolonymi użytkownikami – niektórzy skarżą się, że mają problem, aby je naładować.

Google Pixel 6 i Pixel 6 Pro mają poważny problem z ładowaniem

Ładowanie to jedna z podstawowych funkcji każdego smartfona. W ostatnim czasie coraz więcej producentów nie dodaje jednak ładowarki w zestawie, przez co użytkownicy są zmuszeni korzystać z posiadanego już zasilacza lub kupić dedykowany. Wciąż bowiem nie istnieje coś takiego, jak „uniwersalna ładowarka”, która pozwoliłaby ładować z maksymalną obsługiwaną mocą każde urządzenie.

Nowa ładowarka Google o mocy 30 W (źródło: Google)

Posiadacze smartfonów z serii Google Pixel 6 w przeszłości skarżyli się już na kilka niedogodności, w tym m.in. zniknięcie funkcji Magic Eraser oraz wolne działanie ekranowego czytnika linii papilarnych. Zostało to już naprawione za sprawą aktualizacji oprogramowania, ale teraz Google ma znacznie poważniejszy problem na głowie.

Użytkownicy serwisu Reddit zgłaszają, że ich smartfony z serii Google Pixel 6 nie chcą się ładować po podłączeniu ich do ładowarki firmy trzeciej. Pojawiły się nawet głosy, że to celowe działanie, aby nakłonić klientów do zakupu nowego zasilacza o mocy 30 W (jego cena w Niemczech to 29 euro, co jest równowartością ~140 złotych), aczkolwiek to typowa teoria spiskowa, która z pewnością nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Co zaskakujące, smartfony z serii Google Pixel 6 nie chcą się ładować również bezprzewodowo na ładowarkach indukcyjnych Google. Ciekawostką jest natomiast fakt, że jeden z użytkowników podłączył smartfon Pixel 6 oryginalnym kablem do ładowarki do iPhone’a swojej żony i ładowanie działało.

Innym wyjściem z sytuacji (w końcu nie każdy ma ładowarkę do iPhone’a) może być próba podłączenia smartfona do zasilacza z obsługą PD (Power Delivery; z tego protokołu korzysta też właśnie Apple), jednak to wciąż tylko obejście problemu, a nie jego rozwiązanie.

Pozostaje zatem czekać, aż Google odniesie się do doniesień niezadowolonych użytkowników. Na ten moment nie wiadomo, co powoduje problemy z ładowaniem smartfonów z serii Google Pixel 6.