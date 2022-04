Cena tego Samsunga będzie wyjątkowo nieatrakcyjna

Ceny nowych smartfonów są coraz mniej atrakcyjne. Dziś już nie tak łatwo znaleźć model o zabójczo atrakcyjnym stosunku ceny do wyposażenia, bo w większości przypadków widać jakieś kompromisy. Aktualnie najbardziej agresywną politykę cenową prowadzi przede wszystkim realme, aczkolwiek Xiaomi też wciąż zdarzają się „cenowe strzały” (mimo wszystko nie sposób nie odnieść wrażenia, że to realme przejęło pałeczkę). Ten Samsung nie będzie jednak kusił przystępną ceną.

Cena smartfona Samsung Galaxy M53 5G w Europie ujawniona przed premierą

Samsung Galaxy M53 5G ujawnił się oficjalnie w ubiegłym tygodniu, ale wówczas nie poznaliśmy jego ceny. Nie musieliśmy jednak długo czekać, aby dowiedzieć się, ile smartfon będzie kosztował w Europie. Według przedpremierowych informacji, na Starym Kontynencie mają być sprzedawane dwie konfiguracje: z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci.

Wersja 6 GB/128 GB ma kosztować w Europie 469 euro (równowartość ~2180 złotych), natomiast wariant 8 GB/128 GB – 519 euro (~2410 złotych). Nie wiadomo, która trafi do sprzedaży w Polsce (jeśli w ogóle, ale jeżeli tak, to raczej 6 GB/128 GB), jednak już teraz można powiedzieć, że tanio nie będzie, nawet jeśli Samsung zastosuje korzystniejszy przelicznik, co zdarzało się wielokrotnie w przypadku smartfonów z nieflagowych półek.

Samsung Galaxy M53 5G ma kusić przede wszystkim aparatem głównym o rozdzielczości 108 Mpix (f/1.8), aczkolwiek producent nie podaje, żeby miał on optyczną stabilizację obrazu, co jest dużą wadą. Do tego smartfon zaoferuje aparat 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym, 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi (na tyle) oraz 32 Mpix (f/2.2) na przodzie.

Na pokładzie Galaxy M53 5G znajduje się też 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED Plus z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i rozdzielczością Full HD+, a także procesor MediaTek Dimensity 900 i akumulator o pojemności 5000 mAh, wspierający ładowanie o mocy 25 W (nie wiadomo jednak, czy w zestawie znajdzie się jakakolwiek ładowarka – prawdopodobnie nie).

Ponadto Samsung Galaxy M53 5G zaoferuje slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB i czytnik linii papilarnych oraz system Android 12 z interfejsem One UI 4.1 na start. Smartfon ma wymiary 164,7x77x7,4 mm i waży 176 gramów.

Samsung Galaxy M53 5G za ponad 2000 złotych, mimo aparatu o rozdzielczości 108 Mpix, nie będzie tak atrakcyjną propozycją jak Samsung Galaxy A53 5G, który w oficjalnej polskiej dystrybucji aktualnie kosztuje od 1999 złotych. Nie mówiąc już o tym, że wciąż można kupić Galaxy A52s 5G za 1499 złotych, co jest wręcz zabójczo atrakcyjną ofertą.