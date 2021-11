Google Pixel 6a ma coraz mniej tajemnic. Pobije Pixela 6?

Pixel 6 cieszy się ogromną popularnością wśród klientów, ponieważ oferuje bardzo atrakcyjny stosunek ceny do swoich możliwości. Niewykluczone jednak, że Google Pixel 6a go przebije i stanie się najchętniej kupowanym smartfonem Google.

Specyfikacja Google Pixel 6a

Ogromnie żałujemy, że smartfony Google nie są oficjalnie dostępne w Polsce. Z drugiej strony, przy minimalnym wysiłku można je bez większych problemów ściągnąć do Polski, co zresztą wiele osób robi. Ujawniona specyfikacja Google Pixel 6a pozwala sądzić, że ten model również będzie chętnie kupowany przez klientów (nie tylko) z kraju nad Wisłą.

Dopiero co poznaliśmy wygląd Google Pixel 6a, a już pojawiły się pierwsze informacje na temat jego specyfikacji. Pod względem designu smartfon ma być mocno podobny do modeli Pixel 6 i Pixel 6 Pro (szczególnie tego pierwszego), dlatego klienci będą musieli przyjrzeć się specyfikacji, aby dowiedzieć się, które urządzenie najlepiej spełni ich oczekiwania.

Zarówno zaletą, jak i wadą Google Pixel 6a może być fakt, że zostanie wyposażony w płaski ekran. Ma on wielu zwolenników, ale jednocześnie są tacy, którym bardziej podoba się zachodzący na krawędzi. Według nieoficjalnych doniesień, wyświetlacz będzie miał przekątną 6,2 cala.

Co więcej, ma to być ekran OLED, podobnie jak w droższych modelach. Nie wiadomo jednak, czy również w budżetowym Pixelu 6a Google zintegruje z nim czytnik linii papilarnych, aczkolwiek rendery tego smartfona, które niedawno pojawiły się w sieci, wskazują, że tak się najprawdopodobniej stanie.

Jednocześnie mówi się też, że specyfikacja Google Pixel 6a obejmować będzie procesor Qualcomm Snapdragon 778G ze zintegrowanym modemem 5G. Chociaż nie jest to topowy układ, to zapewnia on więcej niż wystarczającą nawet bardziej wymagającemu użytkownikowi wydajność.

Ponadto Google Pixel 6a zaoferuje aparat główny (na panelu tylnym) o rozdzielczości 50 Mpix z sensorem Samsung ISCOCELL GN1. Obok niego znajdzie się drugi, najprawdopodobniej z obiektywem ultraszerokokątnym. Taki zestaw z pewnością usatysfakcjonuje zdecydowaną większość użytkowników.

Wisienką na torcie są rozmiary Google Pixel 6a. Według nieoficjalnych doniesień, smartfon ma mieć wymiary 152,2×71,8×8,7 mm, zatem będzie jeszcze mniejszy niż Google Pixel 6, który mierzy 158,6×74,8×8,9 mm.

Data premiery modelu Pixel 6a nie jest jeszcze znana. Nie wiadomo też, na jakie rynki trafi, ale mamy nadzieję, że na więcej niż Google Pixel 5a.