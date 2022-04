Dzięki nowej matrycy Sony mobilna fotografia zrobi kolejny krok do przodu

Sony, jak przystało na jednego z najlepszych dostawców mobilnych sensorów optycznych do smartfonów, szykuje się do prezentacji nowego, flagowego czujnika. Sony IMX866 to nowy sensor, który powinien zadebiutować już niebawem, a najnowsze informacje sugerują, że będzie to naprawdę solidny czujnik obrazu.

Reklama

Sony IMX866 – specyfikacja

Za nowe informacje ponownie odpowiada leakster Digital Chat Station, który uchyla rąbka tajemnicy. Zresztą, nie jest to pierwszy raz, kiedy dzieli się on informacjami na temat aparatów Sony – pisaliśmy ostatnio o modelu IMX800, który zapowiada się niezwykle ciekawie.

Spodziewamy się, że Sony IMX866 będzie czujnikiem przeznaczonym przede wszystkim do flagowych smartfonów OPPO i OnePlusa – tak przynajmniej było z jego poprzednikiem. Nie oznacza to jednak, że nie znajdzie się on również w urządzeniach innych producentów, tym bardziej, że specyfikacja sensora też zdaje się potwierdzać to, że będzie to ponadprzeciętna matryca. Chętnych może być zatem wielu.

(fot. Michele Sirignano | Tabletowo.pl)

Mowa bowiem o 50 Mpix sensorze, który ma przynieść znaczące poprawki przy słabych warunkach oświetleniowych. Z przedpremierowych informacji wynika, że nowa matryca światłoczuła będzie sensorem RGBW, a nie klasycznym RGB, jak model Sony IMX766. To właśnie dzięki dodatkowemu, białemu pikselowi ma być widoczna największa różnica.

Lepsze możliwości fotograficzne przy niedostatku światła mają być możliwe dzięki większym pikselom, które będą w stanie zebrać więcej informacji. W efekcie zdjęcia powinny być jaśniejsze, bardziej szczegółowe, a szumy nie powinny doskwierać zbyt mocno.

9.5 Ocena 8.9 Ocena 9 Ocena

Co więcej, nadchodząca matryca CMOS to tak zwany dual-frame. Oznacza to, że podczas nagrywania osiąga proporcje 16:11, wykorzystując 1/1,49″, ale już podczas robienia zdjęć przywraca standardowe proporcje 4:3, ale dokładny rozmiar ramki nie jest znany.

Takie działanie zdecydowanie zwiększy uniwersalność sensora. Zarówno podczas filmowania, jak i fotografowania, smartfon dostanie wystarczająco dużo informacji, aby w efekcie wygenerować dobre jakościowo materiały.

Niestety, na chwilę obecną nie wiemy, kiedy dokładnie nowa matryca Sony IMX866 zostanie zaprezentowana. Spekuluje się jednak, że pierwsze smartfony w nią wyposażone możemy zobaczyć jeszcze w tym kwartale, co mogłoby sugerować, że prace nad nowym sensorem są już na ukończeniu.