Poznaliśmy szczegóły dotyczące układu Google Tensor. Wydaje się bardzo wydajny

W internecie od miesięcy krążyły plotki i przecieki, które sugerowały, że tegoroczne flagowe smartfony Google Pixel otrzymają autorski procesor. Wczoraj miała premiera serii Pixel 6, która potwierdziła, że producent Androida postawił na swoje rozwiązanie, czyli procesor Google Tensor. Warto się bliżej przypatrzyć specyfikacji i możliwościom układu.

Reklama

Trochę szerzej na temat procesora Google Tensor

Coraz to więcej firm chce sięgać po własne, autorskie rozwiązania. Dostosowanie swojego komponentu do smartfona wydaje się zdecydowanie wygodniejsze, aniżeli optymalizacja przykładowo systemu Android pod procesory produkcji firm trzecich. Najlepszym przykładem tego jest Apple, które co roku wydaje układy CPU dostosowane pod kilka urządzeń opartych na jednym systemie operacyjnym, który jak wiadomo – działa bardzo dobrze.

Google chcąc w pewnym sensie odciąć się od Qualcomma (wszystkie poprzednie Pixele, nawet z czasów współpracy z HTC były wyposażane w procesory Snapdragon) zaprojektowało oraz wprowadziło swój mobilny układ SoC, czyli Google Tensor. Od razu warto zaznaczyć, że jest to flagowy procesor, który jak na razie nie będzie królował w rankingach różnorakich benchmarków, jednak ma dostarczyć najwyższą wydajność w codziennym użytkowaniu, a także w mobilnych grach.

Reklama

Warto dodać, że Google Tensor został zbudowany na podstawie architektury ARM, jak podaje Google w konfiguracji 2+2+4 (nie jak Snapdragony, które cechują się budową 1+3+4). Ma zatem na pokładzie dwa wysokowydajne rdzenie wykonane zgodnie z mikroarchitekturą ARM Cortex-X1, dwa „średnie” rdzenie Cortex-A78 oraz cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A55.

Nowy CPU według zapewnień producenta ma być 80% szybszy niż Snapdragon 765G, który znajdował się w Pixelu 5. Układ graficzny procesora to nic innego jak 20-rdzeniowy czip ARM Mali-G78, który ma być nawet 370% wydajniejszy niż GPU Adreno 620, znane z Pixela 5. Jak widać, zapewnienia producenta są naprawdę wysokie, jednak patrząc na fakt, że gigant z Mountain View porównuje flagowy CPU, wraz z średniopółkowym Snapdragonem 765G trochę tracą na wartości.

Google Tensor będzie miał ciężkie zadanie – przede wszystkim powalczyć z flagowym Snapdragonem 888(+). Już niedługo się przekonamy, jak autorski czip radzi sobie w nowych flagowcach od Google.