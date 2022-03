Google udostępniło nową wersję nowego Androida

Pierwszy i jednocześnie przedostatni Android 13 Developer Preview został udostępniony w lutym. Teraz Google wydało Developer Preview 2, który jest ostatnią wersją deweloperską – w kwietniu pojawi się pierwsza beta (w sumie przewidziano ich cztery, gdzie przy ostatniej planowane jest osiągnięcie stabilności platformy). Co nowego przyniósł DP2?

Google udostępniło Android 13 Developer Preview 2

Przy okazji udostępnienia Android 13 Developer Preview 2 Google przypomniało, że 7 marca 2022 roku wydano system Android 12L, który jest przeznaczony dla urządzeń z większymi ekranami, ale nie tylko tabletów, bo też składanych smartfonów. Według danych producenta, jest ich na rynku ponad 250 mln. Jeszcze w tym roku aktualizację mają otrzymać wybrane modele urządzeń marek Samsung, Lenovo i Microsoft.

fot. Google

Według Google użytkownicy chcą systemu i aplikacji, którym mogą ufać, jeśli chodzi o ich najbardziej osobiste i poufne informacje oraz dane trzymane na urządzeniach. Android 13 ma to zapewnić. Już pierwszy Developer Preview przyniósł mechanizm, który blokuje aplikacjom dostęp do całej biblioteki multimediów w pamięci – dostają one go jedynie w przypadku tych zdjęć i filmów, które użytkownik będzie chciał udostępnić.

W Developer Preview 2 Google poszło o krok dalej. Nowy system wymaga zgody użytkownika na wysyłanie powiadomień – zostaną oni poproszeni o nią przy pierwszym uruchomieniu aplikacji. Android 13 jest też w stanie odebrać nadane wcześniej uprawienia, jeśli program nie będzie ich dłużej potrzebował, aby oferować daną funkcję.

Ponadto w nowym systemie ulepszono zawijanie tekstu w języku japońskim oraz wysokości linii dla skryptów innych niż łacińskie – sposób ich wyświetlania został dopasowany do każdego języka, dzięki czemu znaki nie zostaną przycięte. Jednocześnie wdrożono ułatwienia dla osób posługujących się językiem, jak japoński i chiński oraz korzystających z funkcji konwersji mowy na tekst.

źródło: Android Developers Blog

Android 13 zapewnia również wbudowane wsparcie dla Bluetooth LE Audio, który jest bardziej energooszczędnym i multifunkcjonalnym następcą standardu Blueooth, a także obsługę MIDI 2.0, w tym możliwość podłączenia sprzętu MIDI 2.0 przez USB.

Kolejna wersja systemu, Android 13 Beta 1, zostanie udostępniona w kwietniu 2022 roku. Według harmonogramu, stabilność platformy powinna zostać osiągnięta w czerwcu br. Tymczasem Developer Preview 2 można zainstalować na smartfonach Google Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a 5G, Pixel 6 i Pixel 6 Pro.