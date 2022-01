Wiemy już wszystko o serii Galaxy S22 przed premierą. Znamy też ceny

Z tradycji stało się zadość. Na kilkanaście dni przed oficjalną premierą w sieci pojawiła się szczegółowa specyfikacja i ceny nowych flagowców Samsunga z serii Galaxy S. Producentowi pozostało tylko poinformować, co otrzymają klienci, którzy zamówią nowe eSki w przedsprzedaży.

Pełna specyfikacja oraz ceny Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 i S22+ otrzymają wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 10 Hz do 120 Hz, ekranowym czytnikiem linii papilarnych oraz szkłem Corning Gorilla Glass Victus. W pierwszym przypadku będzie on miał przekątną 6,1 cala (425 ppi) i jasność do 1500 nitów, natomiast w drugim 6,6 cala (393 ppi) i do 1750 nitów.





Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra (źródło: Evan Blass)

Samsung Galaxy S22 Ultra zaoferuje natomiast 6,8-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 3080×1440 pikseli (500 ppi) z ekranowym czytnikiem linii papilarnych, funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 Hz do 120 Hz oraz szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Ponadto model ten będzie można obsługiwać rysikiem, na który znajdzie się miejsce w obudowie, podobnie jak w serii Galaxy Note.

Egzemplarze sprzedawane m.in. w Europie zostaną wyposażone w procesor Exynos 2200 (1x 2,8 GHz + 3x 2,5 GHz + 4x 1,7 GHz; 4 nm) z układem graficznym Xclipse 920 na architekturze AMD RDNA 2. Galaxy S22 i S22+ będą dostępne w konfiguracjach 8 GB/128 GB i 8 GB/256 GB, natomiast Galaxy S22 Ultra 8 GB/128 GB, 12 GB/256 GB i 12 GB/512 GB.

Wszystkie trzy smartfony zadebiutują na rynku z Androidem 12 z interfejsem One UI 4.1. Galaxy S22 będzie miał akumulator o pojemności 3700 mAh, Galaxy S22+ 4500 mAh, a Galaxy S22 Ultra 5000 mAh. W każdym przypadku nie zabraknie wsparcia dla technologii szybkiego ładowania przewodowego oraz ładowania indukcyjnego i zwrotnego.

Modele Galaxy S22 i S22+ zaoferują w sumie cztery aparaty: 10 Mpix (f/2.2, 80° FOV, 25 mm, 1/3.24″, 1.22 µm) na przodzie i 50 Mpix (f/1.8, 85° FOV, 23 mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS) + 12 Mpix (f/2.2, 120° FOV, 13 mm, 1/2.55″, 1.4 µm) + 10 Mpix (f/2.4, 36° FOV, 69 mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) na tyle.

Z kolei Samsung Galaxy S22 Ultra będzie miał już pięć aparatów: 40 Mpix (f/2.2, 80° FOV, 25 mm, 1/1.28″, 0.7 µm) na przodzie oraz 108 Mpix (f/1.8, 85° FOV, OIS) + 12 Mpix (f/2.2, 120° FOV, 13 mm, 1/2.55″, 1.4 µm) + 10 Mpix (f/2.4, 36° FOV, 69 mm, 1/3.52″, 1.12 µm, OIS) + 10 Mpix (f/4.9, 11° FOV, 230 mm, 1/3.52, 1.12 µm, OIS) na tyle.





źródło: Evan Blass

Ponadto wszystkie smartfony zaoferują jeszcze m.in. Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 Gen 1, moduł NFC, wsparcie dla WiFi 6 i sieci 5G, dual SIM (2x nano SIM + eSIM), obsługę trybu DeX oraz obudowę z certyfikatem IP68. W dodatku modele S22+ i S22 Ultra będą miały także UWB.

Samsung Galaxy S22 będzie miał wymiary 146×70,6×7,6 mm i ważył 167 gramów, Galaxy S22+ 157,4×75,8×7,64 mm i 195 gramów, a Galaxy S22 Ultra 163,3×77,9×8,9 mm i 227 gramów. Wszystkie modele mają być dostępne w czterech wersjach kolorystycznych.





źródło: Evan Blass

Ceny nowych smartfonów z serii Galaxy S poznaliśmy kilka dni temu, więc teraz możemy je tylko przypomnieć:

Galaxy S22 – 849 euro za wersję 8 GB/128 GB i 899 euro za 8 GB/256 GB,

Galaxy S22+ – 1049 euro za wariant 8 GB/128 GB i 1099 euro za 8 GB/256 GB,

Galaxy S22 Ultra – 1249 euro za konfigurację 8 GB/128 GB, 1349 euro za 12 GB/256 GB i 1449 euro za 12 GB/512 GB.

Przedsprzedaż najnowszych flagowców wystartuje od razu po ich oficjalnej prezentacji, czyli 9 lutego 2022 roku, natomiast regularna sprzedaż prawdopodobnie rozpocznie się 25 lutego br. Wciąż nie znamy szczegółów na temat oferty przedsprzedażowej.