Samsung DeX traci wsparcie dla Windows 7 i macOS

Samsung DeX to bez wątpienia jedno z najlepszych rozwiązań software’owych, jakie koreańska firma zaadaptowała do swoich mobilnych urządzeń. Możliwość uruchomienia quasi-desktopowego środowiska na zewnętrznym monitorze i to prosto ze smartfona, to zdecydowanie świetna sprawa. Wygląda jednak na to, że niebawem z Samsung DeX nie będą mogli już korzystać użytkownicy macOS i Windows 7.

Samsung DeX, czyli kieszonkowy komputer

Pierwsza generacja DeXa zadebiutowała w 2017 roku. Wtedy, dzięki dedykowanej stacji dokującej, modele z rodziny Galaxy S8 otrzymały możliwość uruchomienia specjalnego środowiska graficznego, które wówczas było namiastką i protezą komputera.

Kolejna generacja przyniosła wiele usprawnień, ale największym postępem było zrezygnowanie ze stacji dokującej i zaadoptowanie tego rozwiązania bezpośrednio do smartfona. Mając w kieszeni smartfon, a w plecaku odpowiedni kabel lub przejściówkę, można było wygodnie popracować na zewnętrznym ekranie.

Dzisiaj Samsung DeX jest bardzo dojrzałym środowiskiem, które zyskało naprawdę ogromne możliwości. Dokładając do tego bezprzewodową myszkę i klawiaturę, dostajemy niemalże gotowe stanowisko pracy, które korzysta z niemałej mocy obliczeniowej współczesnego smartfona.

Rozwiązanie to na tyle zostało docenione przez użytkowników, że również konkurencja postanowiła go skopiować. Jednym z takich producentów jest Motorola, która stosuje podobne rozwiązanie w swoich najnowszych urządzeniach. Zbliżone możliwości mają też urządzenia Huawei, które wspierają EMUI Desktop.

Samsung DeX traci wsparcie starego Windowsa i macOS

Jeżeli jesteś użytkownikiem, który regularnie korzysta z tej opcji w systemie Windows 7 lub macOS, to niestety, ale nie mamy dobrych wieści. Przypomnę, że DeX może zostać również uruchomiony wewnątrz innego systemu, dzięki zewnętrznemu programowi Samsung DeX.

Wygląda na to, że niebawem stanie się to jednak niemożliwe. Jak zauważa Sammobile, systemy macOS i Windows 7 stracą wsparcie dla tej aplikacji na początku przyszłego roku, a co za tym idzie, „okienkowy” tryb przestanie być możliwy do uruchomienia.

Zresztą, Samsung zaktualizował informacje na swojej stronie internetowej. Możemy tam przeczytać:

Obsługa DeX dla komputerów z systemem operacyjnym Mac OS i Windows 7 zostanie zakończona w styczniu 2022 roku.

Osoby, które mają zainstalowaną aplikację, będą mogły z niej nadal korzystać po upływie przytoczonego terminu, ale oprogramowanie nie będzie już aktualizowane. W przypadku Windowsa 7 zawsze można pokusić się o aktualizację do Windowsa 11 i nadal korzystać z rozwiązania w ten sam sposób.. W przypadku macOS nie będziemy mogli tego obejść.

Pamiętajmy jednak, że Samsung DeX został zaprojektowany przede wszystkim do tego, aby aktywować go bezpośrednio na zewnętrznym ekranie i to bez użycia dodatkowego oprogramowania – wystarczy do tego odpowiedni kabel lub przejściówka.