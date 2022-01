MEGA PROMOCJA: flagowy Samsung w rekordowo niskiej cenie!

W dniu, w którym Samsung zapowiedział premierę nowej generacji flagowych smartfonów z serii Galaxy S, możecie kupić topowy model producenta z Korei Południowej w rekordowo niskiej cenie. Prędzej Galaxy S21 zniknie ze sklepów niż powtórzy się taka okazja.

Ta promocja na Galaxy S21 pozwoli Ci zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy

Należy się przygotować na to, że po premierze serii Galaxy S22, którą zaplanowano na 9 lutego 2022 roku, flagowce z linii Galaxy S21 bardzo szybko znikną ze sklepów. To standardowa procedura, którą widzimy już od kilku lat, nie tylko w przypadku smartfonów Samsunga, ale też innych marek.

To zatem być może ostatnia okazja, aby kupić Galaxy S21 w tak niskiej cenie, bo za zaledwie 2549 złotych! To co prawda być może nie aż tak korzystna opcja, jak kupno smartfona za 2999 złotych i otrzymanie smartwatcha Galaxy Watch 4 za darmo, jednak na pewno bardzo kusząca. Szczególnie że nie ma tu żadnych haczyków.

Aby kupić Galaxy S21 w tak niskiej cenie, wystarczy w sklepie Media Expert wybrać wersję kolorystyczną w konfiguracji 8 GB/128 GB (szarą, fioletową białą lub różową) w promocyjnej cenie 2799 złotych, a następnie aktywować w koszyku kod rabatowy K-2472 bądź wybrać promocję „Zyskaj 50 złotych za każde wydane 500 złotych”.

To wszystko – cena smartfona zostanie obniżona do 2549 złotych. Zasady są zatem bardzo proste, jednak czas działa na niekorzyść klientów, ponieważ oferta obowiązuje tylko do 26 stycznia 2022 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że jest dostępna zarówno w sklepie internetowym Media Expert, jak i sklepach stacjonarnych.

Regulamin promocji: „Zyskaj 50 zł za każde wydane 500 zł! Przy zakupie smartfonów objętych Promocją!” (PDF)

Oczywiście można zastanawiać się, czy warto kupić Galaxy S21 zaraz przed premierą Galaxy S22. Odpowiedź brzmi jednak: jak najbardziej tak! Za 2549 złotych dostaniecie wciąż flagowe urządzenie, które będzie wspierane jeszcze długo, a do tego zaoszczędzicie mnóstwo pieniędzy, ponieważ Galaxy S22 8 GB/128 GB najprawdopodobniej będzie kosztował przynajmniej 3899 złotych na start.

Naturalnie, Galaxy S22 zaoferuje m.in. nowy procesor i ulepszony aparat, ale już to, co zapewnia poprzednik, jest więcej niż wystarczające nawet bardziej wymagającym użytkownikom, dlatego zdecydowanie warto (szybko!) rozważyć skorzystanie z tej oferty.