Ile można czekać? Start serwisu Disney+ dla Polski potwierdzony

Jeśli czekamy na debiut Disney+ w Polsce, to możemy w końcu pocieszyć się myślą, że do lata już niedaleko. To wtedy serwis ruszy w naszym kraju.

Disney+ miało już działać w Polsce

Przez długi czas wydawało się, że Disney zdąży z uruchomieniem swojego serwisu streamingowego w Polsce jeszcze przed zakończeniem 2021 roku. To byłby wspaniały prezent dla tych, którzy chcą legalnie i bez uciekania się do wybiegów związanych z rejestracją w innym kraju, oglądać filmy i seriale dostępne tylko na Disney+. Niestety, nie udało się.

Na szczęście, polskie przedstawicielstwo firmy przekazało wtedy, że możemy liczyć na start usługi latem 2022 roku i nie przewiduje się żadnych dodatkowych przesunięć w terminach. Teraz Disney otwarcie to potwierdza, publikując w sieciach społecznościowych obietnicę uruchomienia Disney+ w Polsce.

Disney+ latem w Polsce

Fanpage Disney Polska na Facebooku zamieścił na swojej tablicy powyższą grafikę wraz z podpisem:

Disney+ w Polsce już latem! Ulubione filmy i seriale Disneya, Pixara, Marvela, National Geographic, Star Wars i występujące pod marką Star produkcje FX, 20th Century Studios czy Searchlight, w jednym miejscu

Szkoda, że nie dostaliśmy żadnych konkretniejszych danych. „Lato” to dość pojemny termin – Disney+ może wystartować więc między końcówką czerwca a dobrą połową września. Byłoby świetnie, gdyby już w wakacje było można nadrobić zaległe sezony Mandaloriana czy przypomnieć sobie największe premiery MCU.

Polska znajduje się wśród 42 krajów, w których Disney+ wystartuje latem tego roku. Raczej nie powinniśmy się martwić o bazę produkcji dostępnych „na start”. Jeśli ktoś, przykładowo, korzysta z serwisu w Holandii, może włączyć polskie napisy oraz dubbing do wielu produkcji.

Ciekawe, jak serwis poradzi sobie z hegemonią Netfliksa w naszym kraju, choć odnoszę wrażenie, że nie będzie to takie trudne. Czekamy więc na wieści o konkretnej dacie premiery – oby jak najbliższej!