108 Mpix w smartfonie ze średniej półki – oto Redmi Note 11 Pro w wersji globalnej

Seria smartfonów Redmi Note zyskała nowych przedstawicieli. Redmi Note 11 Pro 5G i Redmi 11 Pro to smartfony, które wprowadzają moc złożonych aparatów fotograficznych do średniej półki.

Redmi Note 11 Pro 5G i Redmi Note 11 Pro

Redmi zaprezentowało szereg nowych urządzeń przeznaczonych na globalne rynki. Najważniejszymi produktami z linii smartfonów Note są teraz Redmi Note 11 Pro 5G oraz Redmi Note 11 Pro. Duet ten ma ze sobą wiele wspólnego. Oba modele wyposażono w 6,67-calowy ekran AMOLED Full HD, z wysoką częstotliwością odświeżania, sięgającą 120 Hz oraz próbkowaniem dotyku 360 Hz. Chronione są przez szkło Gorilla Glass 5. Czytnik linii papilarnych zamontowano na boku obudowy.

W środku Redmi Note 11 Pro 5G znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 695, zaś w wersji Redmi Note 11 działa MediaTek Helio G96. Wersje pamięciowe zaczynają się od 6 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, z opcją w konfiguracji 8 GB/128 GB. W razie potrzeby, dodatkowe pliki zapiszemy na karcie microSD (do 1 TB).

Smartfony mają solidny zestaw aparatów. Najważniejszy to sensor 108 Mpix Samsung ISOCELL HM2. To ten sam element, z którego korzysta Samsung Galaxy S21 Ultra. Oprócz niego, do dyspozycji użytkownika oddano 8-megapikselowy aparat z ultraszerokokątnym obiektywem i dwa czujniki po 2 Mpix – dla zdjęć makro i w formie czujnika głębi. Z przodu mamy 16-megapikselową kamerę do selfie.

Z dodatkowych rzeczy, możemy liczyć na obsługę portu słuchawkowego, obecność nadajnika podczerwieni, głośniki stereo i obsługę dwóch kart SIM.

Całość zasilana jest baterią o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W. Co ważne, ładowarka będzie dodawana do zestawu sprzedażowego. Smartfonem będzie zarządzać Android 11 z nakładką MIUI 13.

Ceny Redmi Note 11 Pro 5G oraz Redmi Note 11 Pro

Zarówno Redmi Note 11 Pro 5G, jak i Redmi Note 11 Pro będą dostępne w Polsce w lutym tego roku – zarówno w sklepach z elektroniką, jak i u operatorów. Na razie podano ceny w dolarach.

Ceny Redmi Note 11 Pro 5G:

329 dolarów za wersję 6 GB/64 GB (299 dolarów w przedsprzedaży na AliExpress),

349 dolarów za wersję 6 GB/128 GB (329 dolarów w przedsprzedaży na AliExpress),

379 dolarów za wersję 8 GB/128 GB (349 dolarów w przedsprzedaży na AliExpress).

Ceny Redmi Note 11 Pro:

299 dolarów za wersję 6 GB/64 GB (279 dolarów w przedsprzedaży na AliExpress),

329 dolarów za wersję 6 GB/128 GB,

349 dolarów za wersję 8 GB/128 GB.

Promocyjna sprzedaż na AliExpress rozpoczyna się 16 lutego. Czekamy na wieści dotyczące cen w Polsce!