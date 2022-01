Tyle będzie kosztował Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra w Europie

Samsung oficjalnie zapowiedział, że zaprezentuje nową generację serii Galaxy S w lutym br. Nieoficjalnie mówi się, że zrobi to 8 lub 9 lutego (różne źródła podają różne terminy – nie ma 100% zgodności). Jeszcze przed premierą dowiedzieliśmy się, ile będą kosztować nowe Galaktyki.

Poznaliśmy ceny serii Galaxy S22 w Europie

Dotychczasowe informacje na temat cen serii Galaxy S22 nie brzmiały optymistycznie – wszystko wskazywało na to, że nowe Galaktyki będą droższe od smartfonów z serii Galaxy S21. Najnowsze doniesienia przynoszą ulgę, choć mimo wszystko nie można powiedzieć, aby wszyscy klienci mieli powody do zadowolenia.

Według informacji, które opublikował znany, poważany i świetnie poinformowany leakster, Roland Quandt, tyle będą wynosić oficjalne ceny nowych flagowców Samsunga w Europie:

Galaxy S22 8 GB/128 GB – 849 euro,

Galaxy S22 8 GB/256 GB – 899 euro,

Galaxy S22+ 8 GB/128 GB – 1049 euro,

Galaxy S22+ 8 GB/256 GB – 1099 euro,

Galaxy S22 Ultra 8 GB/128 GB – 1249 euro,

Galaxy S22 Ultra 12 GB/256 GB – 1349 euro,

Galaxy S22 Ultra 12 GB/512 GB – 1449 euro.

Dobra wiadomość jest taka, że model podstawowy i z „plusem” w nazwie będą kosztować dokładnie tyle samo, ile Galaxy S21 i Galaxy S21+ na start. Warto tu jednak zauważyć, że według wcześniejszych doniesień, Galaxy S22+ w bazowej konfiguracji miał oferować 256 GB pamięci wbudowanej, a tymczasem okazuje się, że tak się nie stanie, tylko Samsung zaserwuje klientom „powtórkę z rozrywki”.

Sytuacja wygląda natomiast mniej korzystnie w przypadku Galaxy S22 Ultra. Jak bowiem widać, bazowa wersja zaoferuje „zaledwie” 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, podczas gdy w przypadku Galaxy S21 Ultra było to 12 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Co więcej, nowy model w konfiguracji 8 GB/128 GB będzie kosztował na start dokładnie tyle samo, co poprzednik w wariancie 12 GB/128 GB.

Klienci w Europie mogą zatem być niepocieszeni z takiego obrotu spraw, choć Samsung „zrekompensuje” mniejszą ilość RAM większymi możliwościami fotograficznymi, a także – a może przede wszystkim – rysikiem S Pen, na który znajdzie się miejsce w obudowie. Ponadto nie zabraknie opcji przeznaczenia części pamięci wbudowanej na potrzeby pamięci operacyjnej, więc koniec końców klienci wyjdą raczej „na plus”.

Warto tu przypomnieć, że Galaxy Note 20 Ultra 12 GB/256 GB kosztował na start w Europie 1299 euro, czyli o 50 euro mniej niż S22 Ultra 12 GB/256 GB. Jednocześnie trzeba jednak pamiętać, że było to w połowie 2020 roku, gdy sytuacja na rynku wyglądała zupełnie inaczej i nikt nie musiał mierzyć się z szalejącą inflacją oraz brakami w łańcuchach dostaw.