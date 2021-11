Qualcomm nieustannie walczy z MediaTekiem, choć wypadałoby raczej powiedzieć, że to ten drugi stara się dogonić swojego największego rywala, przynajmniej w segmencie flagowych procesorów. Wiele wskazuje jednak na to, że zaprezentowany niedawno MediaTek Dimenisty 9000 powalczy z nadchodzącą platformą mobilną Snapdragon 8 Gen 1 jak równy z równym.

Snapdragon 8 Gen 1 będzie szedł łeb w łeb z MediaTekiem Dimensity 9000

W mniemaniu wielu osób procesory Qualcomma są lepsze niż MediaTeka, co prawdopodobnie wynika z faktu, że przed laty układy tajwańskiego producenta rzeczywiście zostawały daleko w tyle za Snapdragonami. Od jakiegoś czasu to się jednak zmieniło – MediaTek uzbraja swoje procesory w nowoczesne rozwiązania, a do tego używa do ich produkcji zaawansowanej litografii, dzięki czemu jego Dimensity pojawiają się w TOP 10 najwydajniejszych smartfonów z Androidem.

A przynajmniej tych ze średniej półki, ponieważ flagowe mają aktualnie albo Snapdragona 888, albo Snapdragona 888+. Wkrótce jednak dominacja Qualcomma w benchmarkach może się zakończyć, ponieważ z najnowszych informacji wynika, że MediaTek Dimensity 9000 będzie bardzo mocną, a przez to groźną konkurencją dla platformy mobilnej Snapdragon 8 Gen 1.

Jeszcze przed oficjalną premierą najnowszej platformy mobilnej Snapdragon do flagowych smartfonów w sieci pojawił się zrzut ekranu z wynikiem w AnTuTu, który rzekomo uzyskało urządzenie z nadchodzącym procesorem Snapdragon 8 Gen 1.

Widać na nim, że Snapdragon 8 Gen 1 „wykręcił” w AnTuTu aż 1035020 punktów (~1,04 mln). To tylko nieznacznie lepszy wynik od tego, który (również nieoficjalnie) uzyskał sprzęt z procesorem MediaTek Dimensity 9000 – 1002220 (~1 mln). Dla porównania, aktualnie najwydajniejszy smartfon z Androidem uzyskał w tym benchmarku średnio 875902 punkty (stan na październik 2021 roku).

Oczywiście należy pamiętać, że cały czas mowa tu o nieoficjalnych wynikach. Pierwsze smartfony z platformą mobilną Snapdragon 8 Gen 1 zadebiutują na rynku w grudniu 2021 roku (Xiaomi 12 i Motorola Edge 30 Ultra), a z układem MediaTek Dimensity 9000 dopiero na początku 2022 roku.

Ponadto wiele zależy też od samych producentów – „surowa wydajność” procesora to jedno, ale na wynik w AnTuTu ma wpływ wiele czynników, w tym m.in. pamięci RAM i flash oraz częstotliwość odświeżania obrazu na ekranie i oprogramowanie. Najlepiej pokazuje to październikowy ranking, który ukazał, że czasami smartfony z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 radzą sobie lepiej niż te ze Snapdragonem 888+.