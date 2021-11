Tak podobno będzie wyglądał aparat w Xiaomi 12. Mamy sporo szczegółów na temat nowego flagowca Xiaomi

Im mniej dni pozostaje do premiery Xiaomi 12, tym więcej informacji na jego temat się pojawia. Samo Xiaomi milczy jak grób, ale producentowi będzie coraz trudniej zaskoczyć osoby, które czekają na jego nowego flagowca. Teraz dowiedzieliśmy się m.in. tego, jak może wyglądać aparat w następcy Xiaomi Mi 11.

Tak podobno będzie wyglądał aparat w Xiaomi 12

W przeszłości w sieci pojawiło się wiele grafik, które miały przedstawiać design nadchodzącego flagowca Xiaomi. Tym razem mamy jednak do czynienia z informacjami z bardzo wiarygodnego źródła, którym jest Digital Chat Station. Według niego, przynajmniej na przodzie pod względem wizualnym nic się nie zmieni.

Panel przedni ponownie pokryje obustronnie zakrzywiony wyświetlacz z otworem na aparat do selfie i rozmów wideo. Poprawiony zostanie jednak czytnik linii papilarnych, ale jednocześnie też zmniejszona rozdzielczość ekranu z WQHD+ do Full HD+. Wielu osobom może się to nie spodobać, lecz nie byłoby to ewenementem – w końcu coś podobnego uczynił już na przykład Samsung w serii Galaxy S21.

Większa zmiana dokona się natomiast na panelu tylnym. Digital Chat Station opublikował schematyczną grafikę, ujawniającą liczbę i rozmieszczenie aparatów na panelu tylnym Xiaomi 12. O ile ich liczba się nie zmieni względem Xiaomi Mi 11, to Xiaomi doda dodatkową diodę doświetlającą.

Zmienią się również parametry aparatów w Xiaomi 12. Główny będzie bazował na matrycy o rozdzielczości 50 Mpix, podczas gdy Xiaomi Mi 11 ma 108 Mpix sensor. Ponadto Digital Chat Station wspomina też o ulepszonym aparacie z obiektywem ultraszerokokątnym oraz teleobiektywie o budowie peryskopowej.

Tak ma wyglądać aparat w Xiaomi 12 (źródło: Digital Chat Station Weibo)

Tego ostatniego na przygotowanej przez niego grafice nie widać, ale zganiamy to na fakt, że to tylko schemat (lub błędne tłumaczenie za pomocą Tłumacza Google, bo i taka możliwość jest). Podobnie nie widać logo Leica, a podobno Xiaomi ma współpracować z niemiecką marką przy aparatach do Xiaomi 12.

Digital Chat Station informuje również, że Xiaomi 12 będzie obsługiwał ładowanie przewodowe o mocy 100 W. Wiadomo też, że smartfon zostanie wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen1.

Według nieoficjalnych informacji, premiera Xiaomi 12 może mieć miejsce już 16 grudnia 2021 roku (oczywiście w Chinach, bo globalna z pewnością jest zaplanowana dopiero na 2022 rok). Wraz z nim prawdopodobnie zostanie zaprezentowany też m.in. Xiaomi 12X.