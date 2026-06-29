Masz tego Samsunga? Sorry, ale nie dostaniesz aktualizacji do Androida 17

Urządzenia mobilne często działają (przynajmniej przyzwoicie albo chociaż akceptowalnie dla użytkownika) znacznie dłużej niż mają zapewnione wsparcie ze strony producenta. Te smartfony i tablety Samsunga (najprawdopodobniej) nie otrzymają aktualizacji do systemu Android 17 i One UI 9.0.

Te smartfony Samsunga (prawdopodobnie) nie otrzymają aktualizacji do systemu Android 17 i One UI 9

Android 17 został udostępniony 16 czerwca 2026 roku i trafił już na pierwsze smartfony, ale (jeszcze) nie Samsunga. Jako pierwsze otrzymają go nowe składane modele z serii Galaxy Z, a następnie aktualizację dostaną starsze. Wśród nich prawdopodobnie nie znajdą się jednak wymienione poniżej urządzenia.

„Prawdopodobnie”, ponieważ Samsung nadal nie opublikował listy smartfonów i tabletów, które otrzymają system Android 17 i One UI 9 – i niekoniecznie to zrobi w przyszłości. Poniższa lista, przygotowana przez portal Gizmochina, opiera się na deklaracjach producenta odnośnie długości wsparcia.

Te smartfony Samsunga (najprawdopodobniej) nie otrzymają aktualizacji do systemu Android 17 i One UI 9:

Co oczywiste, starsze smartfony Samsunga, które zadebiutowały przed ww. modelami, naturalnie też nie otrzymają aktualizacji do systemu Android 17 i One UI 9. Powyższa lista uwzględnia jedynie urządzenia, które dostały Androida 16 i One UI 8.

Te tablety Samsunga (prawdopodobnie) nie otrzymają aktualizacji do systemu Android 17 i One UI 9

Serwis Gizmochina wymienia również trzy tablety producenta z Korei Południowej, które zapewne też nie załapią się już na aktualizację do systemu Android 17 oraz One UI 9. Są to:

Jeśli posiadasz inne urządzenie południowokoreańskiej marki, na Tabletowo.pl znajduje się też lista smartfonów i tabletów Samsunga, które mają otrzymać aktualizację do systemu Android 17 i One UI 9.