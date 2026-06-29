Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił operatorowi platformy Receptomat i l4.pl oraz aplikacji Receptomat zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Operator platformy Receptomat z zarzutami UOKiK

Serwisy internetowe, oferujące usługę wystawienia e-recepty i zwolnień lekarskich na żądanie, cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Polski, o czym świadczy również ich duża liczba. Jednymi z nich są Receptomat i l4.pl. Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sposób ich działania narusza jednak zbiorowe interesy konsumentów.

Według UOKiK osoby, które skorzystały z Receptomatu, skarżyły się na brak kontaktu po opłaceniu usługi, podczas gdy we wzorcach umów operator serwisu obiecywał klientom „telefoniczny kontakt z lekarzem” lub „konsultację lekarską”. W rzeczywistości jednak ich wniosek był rozpatrywany wyłącznie na podstawie przesłanego formularza, bez (deklarowanego) kontaktu telefonicznego ze strony lekarza.

Osoby korzystające z przywoływanych serwisów skarżyły się również na utratę pieniędzy. Zdarzały się bowiem sytuacje, że pobierały one opłaty z góry za gotowość do wystawienia e-recepty lub L4, a kiedy ostatecznie ich nie wystawiły, klienci nie otrzymywali zwrotu pieniędzy, tylko kupony zniżkowe na kolejne wizyty.

Wśród zarzutów, jakie postawił operatorowi serwisów Receptomat i l4.pl oraz aplikacji Receptomat Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wymieniono również zablokowaną komunikację. Chodzi tu o braku swobodnej komunikacji i możliwości opisania problemu, ponieważ klienci dostawali do wyboru jedynie odpowiedzi „tak” lub „nie”.

źródło: UOKiK

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, stwierdził, że oferowanie fikcyjnych konsultacji medycznych pod pozorem szybkiej i profesjonalnej pomocy jest niedopuszczalne i osoby płacące za poradę lekarską mają prawo oczekiwać, że ją otrzymają. Tymczasem, jak wynika ze skarg, jakie wpłynęły do Urzędu oraz analizy opinii publikowanych w internecie, nie zawsze tak się działo.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował również rozbieżność w kwestii czasu realizacji usług

Jak podaje UOKiK, na stronach internetowych i sekcjach FAQ (często zadawanych pytań) serwisów Receptomat.pl i l4.pl klienci widzieli deklarację realizacji usług telemedycznych i wystawianie e-recept w czasie „do 120 minut (zazwyczaj około 5 minut)” lub „do 240 minut”, podczas gdy w regulaminie zapisano, że może on wynosić nawet 2 dni (48 godzin).

Ponadto operator serwisów Receptomat i l4.pl oraz aplikacji Receptomat stosował hasło „jak najszybciej”, ale nie zapewniał informacji, w jaki sposób oblicza ten czas.

Jakie konsekwencje może ponieść operator serwisów Receptomat i l4.pl?

W przypadku potwierdzenia zarzutów, postawionych Rapiomed Group, na spółkę może zostać nałożona kara w wysokości do 10% jej obrotu, a ponadto Prezes UOKiK może nakazać zaniechanie kwestionowanych praktyk.