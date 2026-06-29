Modlin dołącza do elitarnego grona. Ta usługa może Ci się przydać

Port Lotniczy Warszawa-Modlin to kolejne polskie lotnisko, na którym uruchomiono punkt do wyrabiania paszportów tymczasowych. Ekspresowo zdobędziesz dokument i wyruszysz w podróż.

Paszport tymczasowy wyrobisz teraz także na lotnisku Warszawa-Modlin

Jednym z najważniejszych dokumentów podczas wyjazdu za granicę jest paszport. Zdarza się jednak, że w ferworze wydarzeń zapomnimy zabrać go z domu, nie zauważymy, że jego termin ważności się skończył czy zwyczajnie się zgubił. Na szczęście to niedopatrzenie można łatwo naprawić jeszcze przed samym wylotem z pomocą paszportu tymczasowego.

Szybkie wyrobienie paszportu jest możliwe dzięki specjalnym punktom, sukcesywnie otwieranym na kolejnych lotniskach w Polsce. Usługa ta zadebiutowała w kwietniu 2023 roku na terenie Lotniska Chopina w Warszawie. Z czasem możliwość wyrobienia tymczasowego paszportu udostępniono również w Gdańsku, Krakowie, Katowicach-Pyrzowicach, Poznaniu i Gdańsku.

Teraz do tej listy dołącza kolejne lotnisko – podwarszawski Modlin, będący siódmym portem lotniczym w Polsce, w obrębie którego uruchomiono punkt wyrabiania paszportów tymczasowych. Punkt ten ulokowano na antresoli głównej hali odlotów.

Warto wspomnieć, że nową usługę uruchomiono przy okazji uroczystego otwarcia terminalu pasażerskiego, nazywanego też Strefą B. Jak tłumaczy portal Fly4free, nowy terminal ma zostać udostępniony podróżującym w najbliższych dniach.

Jak wyrobić paszport tymczasowy na lotnisku?

Warto jednak pamiętać, że punkt w Modlinie nie jest otwarty całodobowo. Usługi są świadczone wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego wynosi 30 złotych, a opłata przelewana jest na konto. Czas uzyskania dokumentu wynosi około 15 minut.

Aby wyrobić paszport tymczasowy, konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, biletu lotniczego na podróż za granicę, a także aktualnego i zgodnego z wymogami zdjęcia do paszportu. Jeśli nie posiadasz spełniającej kryteria fotografii, urzędnik pracujący w punkcie może ją wykonać dla Ciebie na miejscu.

Co ważne, nie każdy kraj może wpuścić Cię na swoje terytorium, jeśli okażesz paszport tymczasowy. Istotne jest też to, że wyrobienie paszportu jest możliwe nie wcześniej niż w ciągu dwóch dni roboczych przed planowaną podróżą, a o czasie jego ważności decyduje urzędnik.